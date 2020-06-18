砍樹種電？台糖：僅局部造林農地回歸農用 非一夕砍光

台糖今（18）日針對媒體報導台糖欲砍樹種電一事，發出新聞稿澄清。台糖表示，造林農地絕對不會全部砍除，即使執行農電共生計畫，也是依規定將農地回歸農業使用，從事農糧產業生產，以容許使用的方式，在40％遮蔽率下設置綠能設施。

台糖提到，農電共生計畫尚處於規劃階段，請外界冷靜看清楚台糖打算做什麼，可以討論其計畫內涵的利弊得失，而不是一昧認定台糖就是砍樹種電這麼簡化，台糖還表示：「台糖有那麼笨嗎？犯眾怒，種電去砍樹！」

台糖表示，18年前台糖造林有其歷史背景，而且約定20年屆期之後回歸農用，目前還剩兩年時間，所以需要超前部署，思考如何將原本的造林農地，再度復原成過去甘蔗園或是五穀田。至於出現農電共生的計畫，為當前政府新興政策，即農業用地可依法在40%遮蔽率以下，申請設置綠能設施，透過綠電加值，以提高土地利用效益。

台糖還澄清，1萬多公頃的造林農地，會繼續保留已規劃為森林遊樂園區的樹木，例如花蓮自強外役監獄旁的大農大富農場，台糖不會砍除林相佳的區域，與環繞道路兩側的林木；台糖更會加以保留，與民眾日常生活相通相息的林地，例如毗鄰村落或已是類植物公園的區域，台糖也會考量造林後，所衍生出的綠色觀光。

台糖表示，造林可以吸熱減碳，然台灣居高不下的碳排放，有一部分是來自石化料源產電，如果台糖營農加值的綠電可以舒緩石化產電所造成的空氣汙染，淡化台灣灰濛濛的天空，單就此目的，不也與造林雷同，何況台糖不斷強調，不會將樹全部砍光，未來剩下數千公頃的林木仍然會繼續「森呼吸」。

另外，台糖也嚴肅表達，營農計畫是政府新農業的一部分，台糖身為國營事業自然服膺政府政策，與媒體所述科技大廠3奈米需要用電無涉，台糖也恪遵法令，絕無私下找特定廠商，悄悄進行營農光電，台糖誠盼與有不同意見者溝通，但勿傳達不實訊息。