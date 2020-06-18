全國電冷氣銷售量今年目標突破去年 可望再創新高
3C通路全國電指出，今年的台灣家用冷氣市場規模維持在90萬台，有機會小幅成長。目前熱銷的機種，以分離式一級變頻冷氣為主，消費者對節能／省電產品的需求大，廠商也全力供應一級能效的家用冷氣，符合市場的需求。今年全國電冷氣銷售量目標突破去年的12萬台，再創新高可期。
全國電分享，冷氣使用年限長，全國電提供冷氣8年免費延長保固及總統級精緻安裝，滿足消費者需要的更完整的冷氣保固服務、精緻安裝服務，及揪專業感心的購買體驗需求。
今年全國電持續推出的冷氣優惠方案， 指定機種滿萬元送一千元現金折價券(折價券有效期限一年，最高送三千元現金折價券)、
dyson pure cool二合一涼風空氣清淨機/SHARP水活力空氣清淨機加購優惠及指定品牌機種原廠加碼活動等優惠方案。
全國電強調，加上天氣熱消費者對冷氣需求增加，都將持續推升夏季冷氣銷售成長。全國電子也將針對各款消費者需求高的夏季家電-大容量多門冰箱、電扇、果汁機等祭出實惠的回饋方案。
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