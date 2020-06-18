天氣炎熱 聲寶、三洋電及禾聯碩加班生產冷氣

天氣炎熱，消費者購買冷氣出籠。聲寶、三洋電及禾聯碩等家電大廠，周六都加班生產冷氣，緊急對應市場對炎夏的需求。

聲寶今日表示，6月截至目前為止，家用冷氣銷售量相較去年同期成長達三成，亦以分離式變頻冷氣最為大宗，周六工廠都得加班生產冷氣，因應市場對炎熱天氣裝機的需求。此外，冰箱、電扇等的夏季商品，在炎熱天氣下，預期銷售量均可成長。

禾聯碩指出，天氣炎熱挹注6月業績相較去年呈現成長，業績主力的家用冷氣以防沼氣機種，及今年最新推出的超一級變頻為熱銷機種，因防疫概念而推出的芬多殺菌功能也深受市場好評。

三洋電也表示，隨著氣溫炎熱，家用冷氣進入銷售進入旺季，助益上半年業績可與去年同期持平。生產據點的泰山廠自本月起開始加班，生產空調產品，加碼出貨對應炎夏的商機。