台建築師前進威尼斯雙年展 京城力邀操刀「京梧桐」

高雄愛河旁第一排的豪宅案「京梧桐」，預計今年第3季正式推出，全案總體規劃由國際獲獎120餘座的建築師羅耕甫主導，他也是獲得第17屆威尼斯建築雙年平行展ECC邀約，將前進有「建築屆奧斯卡」之稱的義大利威尼斯雙年展。羅耕甫表示，作品透過時間、空間、光影、節能的環境設計理念打造，符合國際趨勢而受肯定。

羅耕甫原本預定2020年5月23日到11月29日在義大利威尼斯展出建築設計概念，因為受到新冠肺炎疫情影響，該展出時間延後到2021年5月22日到11月21日。羅耕甫說：「我用自己的力量，讓華人走向國際建築的殿堂，讓世界領略華人的建築實力，讓華人建築能在國際揚名。」

對於羅耕甫在環境永續性及建築總體規劃設計，京城建設董事長蔡天贊相當認同。蔡天贊表示，京城建築理念是「領創城市名宅，建築無限生活」，更樂意看到羅耕甫將「京梧桐」建案拿去參加國際建築競賽，讓京城集團建案能揚名國際。

這次由京城建設推出的「京梧桐」，融入了第17屆威尼斯建築雙年平行展「TIME/SPACE/EXISTENCE時間/空間/存在」的建築設計理念，未來也將由羅耕甫送往參加國際建築獎項的評選。

素有「建築界奧斯卡」之稱的威尼斯建築雙年展，是由歐洲文化中心(ECC)所舉辦的第17屆威尼斯建築雙年展的官方平行展，受邀參展的國際知名獨立建築師，包括2018年普立茲克建築獎印度建築師Balkrishna Doshi(巴克里希納•多西)、2019年普立茲克建築獎日本建築師磯崎新(Isozaki Arata)，還有獲得2016年簡‧德魯獎(Jane Drew Prize)的法國女性建築師Odile Decq(奧迪勒•德克)等。

針對這次也將前進威尼斯，羅耕甫表示：「在ECC的參展中，我把建築設計概念拿到國際上，讓世界見證華人的建築實力。」