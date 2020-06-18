中鋼8月盤價漲 市場振奮鋼市向好

中鋼召開8月內銷鋼品盤價會議，會中決議相關鋼材平均調幅3.7%，熱軋底材每公噸調漲20美元至40美元，漲勢超乎預期，中鋼8月盤價大漲市場振奮鋼市向好。

中鋼指出，隨著歐美、亞洲新冠疫情趨緩，各國政府開始解除封鎖措施，各產業陸續復工帶動生產動能，下半年全球經濟可望從谷底復甦。國際鐵礦砂因受巴西礦場減產及大陸港口鐵礦庫存明顯去化帶動，價格創近期新高，已突破每公噸100美元大關，趨勢仍向上攀升。

大陸鋼市內需強勁，社會及重點鋼企庫存由高峰下降40%，有效推升當地流通行情。寶武、鞍鋼等主力鋼廠七月盤價每公噸大漲約40美元，日、韓、印、俄同步推升30美元以上，越南河靜鋼廠同開漲盤，國際鋼市展望樂觀。

鋼鐵主要下游產業如汽車與房地產等消費市場逐漸重拾成長動能，將有助台灣鋼市後續發展，考量鐵礦與廢鋼等煉鋼成本及下游客戶競爭力，中鋼公司八月份內銷鋼品盤價作適度調漲，平均調幅3.7%。