寶徠加速推案 2022年迎認列高峰

寶徠建設（1805）今（18）日召開股東會，完成董監事改選，並通過辦理現金增資私募普通股案。寶徠董事長鍾喜吉表示，有別於過去幾年推案政策保守，公司接下來將積極推案，其中與璞園第一個共同投資興建的敦北住宅案，採雙品牌的方式，預計今年底推出，2022年完工。

翻開寶徠財報，由於近年推案較少，連續4年陷入虧損，去年受惠青埔「寶徠花園」餘屋完銷，虧損幅度收斂，稅後虧損0.73億元，每股虧損0.91元，但仍決議不配發股利。今年以來，受惠新店「康橋旭」成屋銷售，今年1到5月累計營收為1.21億元，年增356.79%；公司可認列「康橋旭」售屋金額共計約11億元，尚未認列金額約9億元，將成今年業績主要來源。

璞園2018年入主寶徠以來，鍾喜吉指出，歷經兩年的磨合，雙方今年將以雙品牌的方式共同推案，採預售，期待發揮「一加一大於二」的品牌效果。新冠肺炎疫情雖影響房市信心，但他稱不看壞房市，未來加大推案力度。

除住宅案外，鍾喜吉還說，近期商辦及廠辦市場需求持續增加，公司也開始尋覓合適地點，將來不排除推出商辦或廠辦案。

不過，因過去推案較少緣故，寶徠現金水位下降，為充實營運資金，並改善負債比率，寶徠今年將再度度辦理私募現金增資發行普通股，預計發行5萬張普通股，募集3.5億元；一年分三次辦理。

住宅案方面，寶徠在手土地可供推案量約20億元，位於信義區松勇路的「信義案」3月份動工，預計2022年完工，目前正評估是否進行預售；鄰近中山北路、民權東路口的「永靜公園案」，已完成都更整合，目前進行都更事業計劃核備程序中，預計最快明年可推案。

展望未來，寶徠2022年有多項建案完工，有望迎來新一波認列高峰期。不過，在新建案完工前，期間出現營運空窗期，公司稱最新廈門轉投資的物業租賃、管理收入，可望於下半年開始認列，維持一定獲利水準。