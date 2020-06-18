萬年清宣布 獲鋼鐵業中游大廠廢水處理訂單

萬年清（6624）今（18）日宣布，繼5月接獲鋼鐵業集塵灰回收處理大廠訂單，近日再接獲鋼鐵業中游大廠訂單，將持續開發鋼鐵產業廢水處理商機。隨所接獲訂單增加，萬年清所提供的工業廢水處理服務，已在業界建立良好口碑，除原本深耕的食品、化工、造紙、紡織、染整、皮革、製藥等產業外，將持續跨產業別布局，擴大市場版圖。

萬年清表示，鋼鐵業酸洗製程中會產生硝酸鹽工業廢水，硝酸鹽一直是政府對於放流水管制項目之一，人體攝入硝酸鹽後，經腸道中微生物的作用轉變成亞硝酸鹽可能出現毒性作用；飲用水中含硝酸鹽濃度太高，可能導致人體缺氧致癌或造成孕婦流產及新生兒藍嬰症等。面對環保要求日益嚴格的環境下，政府對於硝酸鹽放流水標準執法日益嚴格為必然趨勢，因此日受鋼鐵業製造廠商重視。

萬年清指出，旗下核心技術產品之一厭氧流體化床技術，已成熟應用在有機廢水與硝酸鹽廢水的處理，與傳統廢水處理技術相比，可提升系統操作負荷及提高處理效率，具節省用地優勢，加上已在鋼鐵業硝酸鹽廢水具有成功實績，期待萬年清的厭氧流體化床技術，成為鋼鐵業硝酸鹽廢水處理的首選。