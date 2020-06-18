中鋼內銷鋼品盤價連兩升 8月平均漲幅3.7%

歐美各國近兩個月來疫情趨緩，生產活動陸續恢復，且國際鐵礦砂價格走揚，中鋼（2002）今（18）日公告調漲8月內銷鋼品盤價，平均漲幅3.7%，連續兩個月調漲。

各項產品中，熱軋一般料、冷軋一般料及熱浸鍍鋅鋼捲建材、烤漆料每公噸調漲900元，熱軋鋼板、電磁鋼捲每公噸分別調漲1200、1000元，熱軋軋延料每公噸調漲600元。

中鋼表示，隨著歐美、亞洲新冠疫情趨緩，各國政府開始解除封鎖措施，各產業陸續復工帶動生產動能，下半年全球經濟可望從谷底復甦。國際鐵礦砂價格方面，因受巴西礦場減產及大陸港口鐵礦庫存明顯去化帶動，價格創近期新高，每公噸已突破100美元大關，趨勢仍向上攀升。

此外，中鋼指出，大陸鋼市內需強勁，社會及重點鋼企庫存由高峰下降40%，有效推升當地流通行情。寶武、鞍鋼等主力鋼廠7月份盤價大漲，每公噸約40美元，日、韓、印、俄同步推升每公噸30美元以上，越南河靜鋼廠亦開漲盤，國際鋼市展望樂觀。

展望未來，中鋼指出，鋼鐵主要下游產業，如汽車與房地產等消費市場。逐漸重拾成長動能，將有助台灣鋼市後續發展，考量鐵礦與廢鋼等煉鋼成本及下游客戶競爭力，8月內銷鋼品盤價作適度調漲。