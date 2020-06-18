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首推郵輪度假 晶華潘思亮：將轉型城市休閒飯店

經濟日報 / 記者黃文奇／台北即時報導
晶華酒店集團董事長潘思亮。記者黃文奇/攝影
晶華酒店集團董事長潘思亮。記者黃文奇/攝影

晶華（2707）國際酒店集團今（18）日召開股東常會，由董事長潘思亮親自主持。他表示，晶華酒店集團的元氣恢復，將呈現三階段復甦，首階段，集團餐飲業務及度假型飯店都可望在近期恢復，宴會業務則可能要等到第4季，至於大台北但都會區的句點則因國境尚未解封，恐要等明年。

潘思亮強調，政府現在大推國旅，國旅確實已經復甦，但還是得關注都會型的星級酒店，這些飯店在國境尚未解封前，還是顆粒無收。以晶華為例，即使疫情之後大推優惠住房方案，住房率仍不到兩成，龍頭晶華尚且如此，其他飯店的慘況可想而知，要注意星級飯店的停業潮。

對於產業，潘思亮指出，他希望能幫產業說點話，晶華目前的現金仍夠營運好幾年，加上本身的體質健全，營運相對穩健，他表示，晶華是這波疫情下受損最小，在國旅方面，也是復甦最快的飯店業。但其他酒店集團就不見得那麼幸運。

為了迎接國旅客，潘思亮今天在股東會上透露，台北晶華將轉型成為城市休閒飯店，將運用過往經營麗晶七海郵輪的經驗，推出史無前例的郵輪式度假套裝促銷，提供郵輪上吃喝玩樂的選擇，並看好振興三倍券推出可望進一步激勵買氣。

晶華2020年5月營收約3.65億元，月增37％、年減32.8％，主要仍是台北晶華受影響程度較大，但旗下子公司太魯閣晶英營收年增14％、達美樂披薩營收年增7％。

晶華股東會通過2019年第3、4季的盈餘分配案，每股將發放現金股利3.9206元，連同第1、2季已分配的6.1248元，2019年總計每股現金股利為10.0454元，但低於去年股利約1元，主要因美元及日圓貶值致特別盈餘公積可分配盈餘減少。

對於政府推國旅，卻忽略北市星級或商務型酒店，潘思亮指出，邊境控管對航空業、旅行社及接納國際旅客的都會型飯店波及最大，台北晶華及台北市的捷絲旅據點營運難逃影響，預期可能最快明年才會恢復，且須視國外疫情及邊境管制措施何時趨緩。

由於近期國際疫情傳出二度爆發，有小股東提問表示，集團現金水位是否足夠支撐，晶華集團財務長林明月表示，公司現金流非常穩健，目前營運資金水位應足以因應各種可能狀況，支撐幾年的營運應該沒問題。

針對即將來臨的暑假解封旺季，潘思亮表示，台北晶華酒店將藉助過去參與郵輪營運的經驗，推出全新郵輪型渡假方案，搭配振興三倍券的優惠方案搶市，產品設計將鎖定消費者的吃喝遊樂購，快速轉型為城市休閒飯店，搶攻國旅商機。

晶華董事長潘思亮（站立者）今日主持晶華股東會，並回應小股東的提問。記者黃文奇/攝影
晶華董事長潘思亮（站立者）今日主持晶華股東會，並回應小股東的提問。記者黃文奇/攝影

晶華 潘思亮 股東會 郵輪 疫情 營收 股利 住房率

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