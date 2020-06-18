休閒食品為「景氣的縮小器」 聯華食老董：不受疫情影響
休閒食品大廠聯華食（1231）今（18）日召開股東會，董事長李開源表示，今年買下觀音工業區超過7,000坪的土地，因原有林口廠產能滿載，之後啟用，將可節省搬運費用；他也看好即將到來的第二大檔期中元節，由於休閒食品行業為「景氣的縮小器」，到食品這關就會變得很平穩，不受疫情影響。
聯華食去年起積極搶地取得廠房，包括去年以4億元在基隆大武崙取得不動產，今年又以10.63億元購買桃園觀音工業區7,093坪土地。
李開源表示，原本的林口廠超過30年，產能滿載，而且零食的產品體積大，一年約1,000萬箱，搬運會有很多成本，之後啟用觀音廠，可更靠近通路客戶，生產產品後，能直接進入倉庫配送，會節省不少搬運費用。
聯華食主管表示，觀音的廠房將主要生產休閒食品，廠區規模比林口廠大。因為是素地，沒有建築，已規劃設計中，最快時間有望在2022年正式營運。
除了生產休閒零食之外，聯華食目前也是超商鮮食供應鏈中不可或缺的要角，現在共三個鮮食廠，位於基隆、中壢以及彰化等地。
去年聯華食在現有基隆廠房周邊購下不動產，聯華食主管說，都位於大武崙工業區，現有廠房是租賃，因空間不夠大。至於新廠房何時稼動，仍規劃中，可預期產能一定會超越現有租的。
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