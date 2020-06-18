快訊

看得到吃得到！澎湖普發500元現金紓困 10萬縣民受惠

陪太太健檢…自己卻檢出罕見惡性胸腺癌 名醫林肇堂也慌了

休閒食品為「景氣的縮小器」 聯華食老董：不受疫情影響

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導
聯華食董事長李開源今（18）日出席股東會。記者何秀玲／攝影
聯華食董事長李開源今（18）日出席股東會。記者何秀玲／攝影

休閒食品大廠聯華食（1231）今（18）日召開股東會，董事長李開源表示，今年買下觀音工業區超過7,000坪的土地，因原有林口廠產能滿載，之後啟用，將可節省搬運費用；他也看好即將到來的第二大檔期中元節，由於休閒食品行業為「景氣的縮小器」，到食品這關就會變得很平穩，不受疫情影響。

聯華食去年起積極搶地取得廠房，包括去年以4億元在基隆大武崙取得不動產，今年又以10.63億元購買桃園觀音工業區7,093坪土地。

李開源表示，原本的林口廠超過30年，產能滿載，而且零食的產品體積大，一年約1,000萬箱，搬運會有很多成本，之後啟用觀音廠，可更靠近通路客戶，生產產品後，能直接進入倉庫配送，會節省不少搬運費用。

聯華食主管表示，觀音的廠房將主要生產休閒食品，廠區規模比林口廠大。因為是素地，沒有建築，已規劃設計中，最快時間有望在2022年正式營運。

除了生產休閒零食之外，聯華食目前也是超商鮮食供應鏈中不可或缺的要角，現在共三個鮮食廠，位於基隆、中壢以及彰化等地。

去年聯華食在現有基隆廠房周邊購下不動產，聯華食主管說，都位於大武崙工業區，現有廠房是租賃，因空間不夠大。至於新廠房何時稼動，仍規劃中，可預期產能一定會超越現有租的。

休閒食品大廠聯華食今（18）日召開股東會。記者何秀玲／攝影
休閒食品大廠聯華食今（18）日召開股東會。記者何秀玲／攝影

聯華 零食 股東會 疫情 中元節 超商 景氣

延伸閱讀

他費時7天親手做零食花束 女友超冷回真話網友笑翻

台灣零食霸主是誰？ 眾人推「這品牌」從小吃到大

台勝科 Q2產能滿載

「小朋友愛吃零食怎麼辦！」爸媽善用巧思 孩子也能聰明吃零食

相關新聞

顏炳立：房市下半年的4大發展

新冠肺炎疫情在全球延燒4個多月後，終見趨緩，而各國為救經濟極力地撒錢、降利率，使資金潮再現，台灣也不例外。進入下半年，我觀察房市會有4大發展：

定調裕隆未來策略方向 嚴陳莉蓮：自主品牌務實轉型

務實轉型成為裕隆集團主軸。在今（18）日裕隆公司股東會中，董事長嚴陳莉蓮宣示，為因應產業環境的挑戰，並開拓未來發展機會，公司將持續不斷提升智慧製造能力，以開放平台的方向來啟動策略轉型，運用先進的製造代工及供應鏈服務能量，積極爭取多元客戶、創造利基。

休閒食品為「景氣的縮小器」 聯華食老董：不受疫情影響

休閒食品大廠聯華食（1231）今（18）日召開股東會，董事長李開源表示，今年買下觀音工業區超過7,000坪的土地，因原有林口廠產能滿載，之後啟用，將可節省搬運費用；他也看好即將到來的第二大檔期中元節，由於休閒食品行業為「景氣的縮小器」，到食品這關就會變得很平穩，不受疫情影響。

納智捷兩岸銷售未如預期 黃日燦：需要外界給予更多鼓勵

裕隆董事長嚴陳莉蓮今（18）日主持股東會，股東會結束時雖有媒體雖然追問納智捷大陸投資決策，嚴陳莉蓮並沒有多停留，就離開股東會會場。裕隆執行長特別顧問黃日燦表示，納智捷品牌需要外界給予更多鼓勵。

統一超股東會 羅智先OPEN將上身

統一超商昨（17）日召開股東會。董事長羅智先歷年參加股東會總是西裝筆挺，今年股東會有別以往，與總經理黃瑞典同時都穿著T恤出席，兩人T恤上都印著統一超商吉祥物、今年滿15週年的「OPEN小將」，其可愛的模樣，沖淡不少股東會的嚴肅感，更成為股東會亮點之一。

裕隆：與鴻海合作公司將在今年第3季成立

裕隆今（18）日召開股東會，為裕隆集團三大車廠的首發，由董事長嚴陳莉蓮主持。裕隆集團的品牌策略成為各方關注焦點，也是此次股東會中的重點所在，嚴陳莉蓮宣示集團將以務實轉型為裕隆集團主軸，也為裕隆集團的未來定調。

桃捷仲夏一日票買一送一 7月1日－9月20日暢遊景點

國內新冠肺炎疫情趨緩，國旅正夯，桃園機場捷運沿線好吃、好玩、好買的商家景點，等你來探索。桃捷公司規劃從7月起，陸續啟動「跟著桃捷一起去旅行」系列輕旅行活動，搭配7月1日起至9月20日開賣超殺「仲夏一日票買一送一」優惠方案，讓民眾在暑假期間，等於只要半價就能暢遊機捷沿線景點。

振興經濟挺觀光 澎湖花火節新光人壽之夜8月24日登場

隨著國內疫情趨緩，中央疫情指揮中心正式擴大鬆綁民眾生活防疫規範，交通部亦提出振興觀光方案，新光人壽力挺國內旅遊，連續第七年參與澎湖國際花火節活動，期望透過本次活動合作為推動在地觀光注入活水。

市場聚焦汎德掛牌進度

汎德永業汽車即將在7月由興櫃轉上市，但卻傳出汎德集團董事長唐榮椿疑似涉及洗錢。對此汎德永業昨（17）日表示，這是大股東個...

嘉裕改選 嚴陳莉蓮任董座

裕隆集團董事長兼執行長嚴陳莉蓮持續整頓集團事業，旗下紡織公司嘉裕昨（17）日舉行股東常會，全面改選董事，嚴陳莉蓮親自站到...

羅智先：下半年只能邊走邊看

統一超商昨（17）日召開股東會，談到疫情的影響以及今年下半年展望，董事長羅智先表示，疫情是天災，「老天爺的事，下半年真的...

沃旭陸上變電站 年底完工

離岸風電開發商沃旭能源2018年底與台灣汽電共生簽署70億元的統包工程，建設大彰化東南、西南離岸風場的二座陸上變電站，以...

熱門新聞

打趴六都、助攻房市 台灣這城市人口磁吸力超強

三倍券官網周六上線 行動支付、電子票證推100％回饋

拆彈決心 勞長：勞保這1、2年要解決

區塊鏈騙局來台吸金9億 立委公開詐騙手法

勞長：勞保年改草案年底出爐 「這1、2年一定要解決」

熱錢效應 台幣登最強亞幣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。