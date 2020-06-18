大同股東會攻防在即 王光祥快閃避談

三圓建設(4416)今(18)日股東會，現場有眾多媒體等待董事長王光祥會後針對他個人投資大同一事發表談話，但王因會後趕赴開董事會，加上6月30日大同股東會將舉行，公司派、市場派攻防在即，王光祥也避談該案、直接快閃走人，過程中僅其子暨三圓建設總經理王雅麟出來跟媒體簡單說明公司基本面。

王雅麟指出，青島投資案一直遲遲與買方未能達成交易案，主因一直有青島小股東干擾、反對該案，所以全案一直無法完成交易，現在三圓建設就是循法律途徑解決，不過他強調，現在交易買方沒有變、依舊還是外資Casco，且沒有中資背景跟色彩。

王雅麟表示，三圓建設在青島的投資開發案持有股份約38%，其中規劃逾20%股份將處分給Casco，剩餘10%多股份會看現階段處分狀況，再決定後續是否也賣掉。

三圓建設去年因無完工新案入帳，去年全年營收僅8,913萬元，稅後虧損1.81億元，每股稅後虧損2.97元，呈現連續四年虧損狀況；不過，公司因有未分配盈餘，因此決議配發1元現金，並在今日股東會中通過此案。

王光祥在2004年10月入主福纖，後來更名為三圓建設，公司在2006年開始配股利，截至今年10月、總計16年間配發50.3元現金股利，平均每年配發約3.35元現金。

王雅麟分析，三圓建設手中仍握有2014年開幕的板橋新埔捷運站「三猿廣場」的長期租金收益，目前年租金逾8,000萬元，成為公司穩定收益來源，最快明年4月「忠孝正義都更案」（正義國宅都更案）完工後，若後續去化順利，就有現金流入，可望大幅挹注營運。

正式定名「Diamond Towers」的「忠孝正義都更案」，三圓建設分回100戶、總銷超過100億元，每戶150坪的豪宅、一戶要價3.5億元起跳；王雅麟表示，由於新冠肺炎疫情狀況，「Diamond Towers」也加入防疫概念，讓該案成為防疫宅、做到超前布署，像是公共空間就擁有非接觸式按鈕，除了「Diamond Towers」，明年三圓建設也將推新店都更案。