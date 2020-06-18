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儒鴻洪鎮海看好後勢 下半年營收「逐季成長」

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

紡織股儒鴻（1476）今（18）日舉行股東會，董事長洪鎮海揮別5月法說會時的悲觀氣氛，表示疫情影響最壞時間已過，接下來整體趨勢向上，下半年儒鴻營收將呈現「逐季成長」。

洪鎮海表示，這波新冠肺炎疫情，儒鴻因為客戶分散、產地也分散，受到傷害相對較小。但先前因為疫情蔓延，3月底開始歐美各國陸續封城，零售店不開，造成服飾市場銷售突然急凍，連客戶都看不清楚，確實揑了一把冷汗。但隨著5、6月歐美各國陸續解封，重啟經濟，悲觀氣氛已快速消散。

洪鎮海說，最辛苦的4月已經過去，雖然很慘，但公司沒有虧錢。至於5月，儒鴻已經公布營收月增36.8%，創下今年次高，宣擺脫谷底。接下來6月會比5月好，第3季比第2季好，第4季再優於第3季，整體趨勢向上。

不過洪鎮海也坦承，能見度不高，而且今年要回到疫情發生前的水準，營收年增率想翻正不太容易，預估要等到明年第2季才能真正回到正常化。

儒鴻去年營運豐收，稅後大賺42.99億元，雖比前年略減1.8%，但維持歷史次高水準，換算每股純益高達15.67元，已經連續七年賺進超過一個股本。今天股東會常會通過每股配發現金股息11元，與去年打平。

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