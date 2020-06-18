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桃捷仲夏一日票買一送一 7月1日－9月20日暢遊景點

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
桃捷公司規劃從7月起，陸續啟動「跟著桃捷一起去旅行」系列輕旅行活動，搭配7月1日起至9月20日開賣超殺「仲夏一日票買一送一」優惠方案。　圖／桃捷公司提供
桃捷公司規劃從7月起，陸續啟動「跟著桃捷一起去旅行」系列輕旅行活動，搭配7月1日起至9月20日開賣超殺「仲夏一日票買一送一」優惠方案。　圖／桃捷公司提供

國內新冠肺炎疫情趨緩，國旅正夯，桃園機場捷運沿線好吃、好玩、好買的商家景點，等你來探索。桃捷公司規劃從7月起，陸續啟動「跟著桃捷一起去旅行」系列輕旅行活動，搭配7月1日起至9月20日開賣超殺「仲夏一日票買一送一」優惠方案，讓民眾在暑假期間，等於只要半價就能暢遊機捷沿線景點。

昨（16）日開放桃捷志工首發踩線團，從A19棒球車站出發，讓在疫情期間，辛苦工作的志工大哥大姐們暢遊青塘園生態公園，桃園市副市長李憲明、觀旅局局長楊勝評、桃捷公司董事長劉坤億、總經理蒲鶴章也到場和志工大哥大姐們同樂。副市長李憲明特別代表市長鄭文燦出席，感謝志工辛勞，並且和志工們一起體驗彩繪風箏手作課程及享用特色小點心。

桃園市政府觀旅局局長楊勝評則強力推薦A17領航站、A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站，是下半年桃園觀光重點，尤其8月初全台灣最熱門景點「八景島水族館」即將開幕，桃園市政府從9月1日起連續三個月，將在高鐵廣場舉辦歡樂嘉年華，其中有遊樂園、摩天輪、海盜船等遊樂設施，到了年底還有萬聖節和聖誕節都將在青埔地區舉辦，搭乘機捷絕對是方便、快速、不塞車的最佳選擇。

跟著桃捷一起去旅行系列活動，將在7月至9月間陸續推出，其中，7月有A10站大古山農夫體驗、A7站志清湖踏青野餐；8月到A8站桃園酒廠體驗酒香微醺、A10站山腳鹿場追鹿去；9月在A13站機場觀景台看飛機、A17站、A18站來趟捷運、高鐵軌道之旅。另外，7月1日起至9月20日期間，旅客只要購買「仲夏一日票」，等於一個人只要花160元(原價一張320元)就能搭機捷單日無限暢遊機捷沿線，憑仲夏一日票還可享有沿線店家提供最低5折的消費優惠。

跟著桃捷一起去旅行系列活動，桃捷公司預計6月下旬開放活動報名，7月份行程包含：7月8日、7月16日推出A10山鼻站-大古山農夫體驗之旅，享受DIY種菜及體驗純淨的生態樂趣。7月22日、7月23日接著推出A7體育大學站-志清湖踏青野餐趣，帶您導覽台塑企業文物館再到逆齡俱樂部活動筋骨，接著在志清湖畔悠閒野餐。桃捷公司推薦沿線車站景點行程，絕對玩得過癮、吃得特別，歡迎民眾踴躍報名參加。無法跟著桃捷一起去旅行，也可以揪親朋好友買張一日票，循著推薦路線行程，探索機捷沿線美好景點。

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