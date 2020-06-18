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市場聚焦汎德掛牌進度

經濟日報 / 記者邱馨儀黃淑惠／台北報導

汎德永業汽車即將在7月由興櫃轉上市，但卻傳出汎德集團董事長唐榮椿疑似涉及洗錢。對此汎德永業昨（17）日表示，這是大股東個人行為與公司無關，也未收到任何調查局來函。

不過，汎德即將上市，這項消息會不會影響掛牌計畫，引起外界疑慮。汎德永業興櫃價格昨日下跌8.01元，收295元。

唐榮椿為集團董事長，並非汎德永業董事長，汎德永業董事長唐慕蓮為唐榮椿胞妹，且唐榮椿本人為加拿大會計師。

汎德永業將在今年7月由興櫃公司轉上市，營運主體包括BMW與保時捷的八家經銷商，由於汎德集團在台灣豪華進口車市場累積超過40年的專業經驗，公司營運核心以零售與維修保養為主，經營的品牌為BMW、MINI、Porsche，旗下共有八家分公司及子公司，分別為汎德台北、汎德台中、汎德台南、汎德高雄、永業台北、永業台中、永業高雄與子公司捷立汽車。

汎德永業公司針對唐榮椿傳涉及洗錢一事聲明強調，報導內容所提唐榮椿疑涉事件，屬股東個人事項，與汎德永業公司無涉，不造成公司財務損害及傷害全體股東利益，呼籲投資大眾放心。

汎德永業說，公司與大股東唐榮椿全無知悉，且未收到任何調查局來函。

洗錢 BMW

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