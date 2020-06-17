福特六和發表改款新車 女神張鈞甯代言KUGA

找女神代言汽車，高階主管可開心的。福特KUGA 17日改款上市，主打百萬級距SUV車型帶來首見的運動化跑格設定，以及於常售車型標配符合美國SAE Level 2自動駕駛科技的Ford Co-Pilot360™全方位智駕科技輔助系統及多項便捷科技配備。不僅每款車型都挑戰全級距配備最強，主力戰略車款EcoBoost 180時尚型更是技壓群雄，以96.9萬售價奠定百萬內最先進、配備最完整的純正運動跑旅地位。

福特六和發表這款改款新車，高階主管真的很開心，一方面看好新車款的優勢，可望再創一波銷售佳績，另一方面這次找來的可是女神張鈞甯。錄影前，張鈞甯就來借車，實地了解車況與駕駛特色，誠意十足，錄影當天，高階主管忙著關心探班不只一整天，一邊看著女神開車，一邊讚歎這香車美人，果然是相得益彰。

福特六和邀來氣質女神張鈞甯擔任 KUGA廣告代言人，並於新車上市發表會親臨現場，帶來全新「再見17」微電影廣告首播。飾演現代職場女性的張鈞甯駕駛 KUGA，在跨越時空流轉的追尋中，從原本邁步前往眾人艶羨的成就之路，啟程找回漸行漸遠的真正自我，更以真情流露的歌聲傳遞最深刻的心路歷程，以「你，才是目的地」為實現真我價值的追尋定調，詮釋 KUGA陪伴車主共同追尋與刻畫的品牌精神。

除了女神的話題性之外，底盤、性能操控是福特的主軸外，KUGA搭載最新 Ford Co-Pilot360TM全方位智駕科技輔助系統，符合美國汽車工程師協會（SAE）所定義的 Level 2 自動駕駛技術，整合了領先同級的眾多駕駛輔助科技，包含可於0-200km/h 全速域作動的iACC智慧型定速巡航調節系統、AEB全速域輔助煞停系統（附 PCA 前向碰撞預警系統）、LCA車道導正輔助系統、TSR道路標誌識別輔助系統、BLIS視覺盲點偵測系統（附 CTA 倒車來車警示系統）、ESA閃避轉向輔助系統、倒車顯影輔助系統（附停車導引指示線）等功能，打造前向、側邊、後向全方位主動安全防護網，輔助駕駛者預警避險可能發生的危險路況，守護駕乘者的每段旅途。

讓福特六和冀望甚深的KUGA真的不只是女神的話題，就像一般民眾一樣，不只愛女神，還要安全。由福特六和汽車所生產的KUGA遠赴Ford 位於歐洲比利時的「Lommel車輛研究測試中心」進行嚴苛測試，經歷包含泥水路（Mud Bath）、震動噪音測試道（Resonance Road）、鹽霧測試（Salt Spray Tunnel）、鵝卵石路測試（Cobble Stones）、高速周迴道測試（High Speed Track）、綜合測試道路（Inner Durability Road）等重重關卡考驗，在為期2個月的時間，累積33,000公里的測試里程，相當於一般車輛行駛超過20萬公里的強度，藉由嚴苛測試，驗證Ford所追求的駕馭樂趣，為台灣消費者帶來與全球Ford品質標準與操控設定一致的新車，不僅滿足消費者對於移動的想像，更提供最優質的駕乘體驗。