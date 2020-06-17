中小企業數位轉型工作坊 台南登場

台南市政府攜手外貿協會舉辦「中小企業數位轉型工作坊」台南場今（17）日登場，台南市長黃偉哲，表示儘管國內疫情趨緩，國外疫情的發展仍是嚴竣，為了迎接後疫情時代的數位經濟挑戰，南市府會戮力做好最大的準備，與業者同心協力一同提升數位轉型的速度，以迎頭趕上其他的先進城市。

此次中小企業數位轉型工作坊，包括台南市長黃偉哲、外貿協會董事長黃志芳、台灣微軟合作夥伴暨商務事業群總經理林劍福、南良集團總裁蕭登波、台灣龍盟複合材料副董事長梁仙和、華致資訊總經理陳俊男以及台南中小企業代表。

黃偉哲表示，機會是留給做好準備的人，災難則會打擊未做好準備者，面對不可逆的數位化趨勢，我們必須要做最大的準備，南市府會持續加大力道來輔導各級業者投入數位轉型，熱烈感謝貿協的支援，協助業者能急起直追、迎頭趕上其他先進城市的腳步，在後疫情時代，迎接經濟趨勢變遷的挑戰。

黃志芳指出，疫情擴散迅速改變人類食衣住行的消費模式，各方業者也深深感受到數位轉型的重要性，為了協助企業因應並提昇數位能力與數位競爭力以迎接未來後疫情時代的衝擊，外貿協會持續推出全年無休線上專業展、論壇、新產品直播發表會、視訊洽談等，並透過全台最大的店商平台「台灣經貿網」協助中小企業數位行銷及平台經營接單，歡迎多加利用。

台南市政府經發局表示，數位轉型是驅動產業升級轉型新引擎，且在大數據、物聯網等科技發展下，已儼然成為企業必須面對的重要課題，更是在這波數位浪潮下，企業永續發展的必備條件，然目前台南中小企業數位轉型現況仍有發展空間，政府將扮演協助企業數位轉型的推手，協助業者接軌數位新浪潮。

而此次座談聚焦汽車零配件、機械、紡織、農產品加工等台南亮點企業，對數位轉型的策略與方法，及疫情後產業鏈的轉移及數位轉型，進行座談交流並同步以FACEBOOK與YouTube直播。

該局並指出，為了讓台南市各產業發展符合全球趨勢，並引領產業升級轉型，南市府特別委託日本野村總研作產業諮詢總顧問，並據此規劃出六大符合台南市發展的產業，此六大產業有全球最新技術應用的自駕產業與5G發展，也有在地產業群聚而延伸的時尚與食藥產業，同時在台南極具發展優勢的綠能產業跟數位轉型，此六大產業盼能成為帶動台南未來十年發展的核心產業，同時成為帶領台南在全球產業發展佔有一席之地的領頭羊。