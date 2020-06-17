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羅耕甫受邀威尼斯建築平行展 京梧桐將送國際參賽

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
左為京城建設總經理陳添進、右為建築師羅耕甫。 記者游智文／攝影
左為京城建設總經理陳添進、右為建築師羅耕甫。 記者游智文／攝影

京城建設高雄愛河旁第一排「京梧桐」豪宅案預計2020年第3季推出，負責規畫的知名建築師羅耕甫，獲得第17屆威尼斯建築雙年平行展ECC邀約，原本預定今年5月在義大利威尼斯展出建築設計概念，因受疫情影響，展出時間延後到明年5月，羅耕甫也將受邀2021年8月前往威尼斯進行建築設計理念的發表演說與參加論壇。

京城建設表示，京梧桐建案融入了第17屆威尼斯建築雙年平行展「TIME/SPACE/EXISTENCE時間/空間/存在」的建築設計理念，未來也將由羅耕甫建築師送往參加國際建築獎項的評選。

京城建設董事長蔡天贊對於羅耕甫建築師在環境永續性及建築總體規劃設計上相當認同，蔡天贊表示，京城建築理念是領創城市名宅，建築無限生活，樂意看到羅耕甫建築師將「京梧桐」建案拿去參加國際建築競賽，讓京城集團建案能揚名國際。

威尼斯建築雙年展有建築界奧斯卡之稱，由歐洲文化中心(簡稱ECC)舉辦第17屆威尼斯建築雙年展的官方平行展，受邀參展的國際知名獨立建築師包括2018年普立茲克建築獎印度建築師Balkrishna Doshi、2019年普立茲克建築獎日本建築師磯崎新。

另外還有獲得2016年簡‧德魯獎(Jane Drew Prize)的法國女建築師Odile Decq，丹麥建築師Bjarke Ingels、西班牙建築師Ricardo Bofill等。

受邀參展的羅耕甫，得獎作品多次與世界級大師Zaha Hadid(札哈•哈蒂)、Foster+Partners(福斯特建築事務所)、Studio MK27、Nikken Sekkei、隈研吾等人在國際比賽中並列獲獎人，為極具創造力，但作風低調的建築設計師。

他在2017及2018獲得WA Awards世界建築獎及A+award評審團大獎，2017年還獲得Universal Design Awards全球唯一建築材料開發類別的得獎人。

2018年他設計的「KCI集團總部辦公室」獲得WAF世界建築獎辦公建築完成類獎項，2019年「碳佐麻里時代園區」再度獲得WAF世界建築獎系列中的INSIDE世界室內設計獎，同年也獲得第32屆WA Awards世界建築獎。2020年WA Awards第33屆世界建築獎，他的作品又連續第4年獲得入選，並再次與Zaha Hadid事務所等並列得獎人。

羅耕甫這次參展設計概念是用不同尺寸實體方塊體組合，代表建築物、傢具、人，連結框架形式的方塊體，型塑建築皮層，將這樣的組合模型概念放在地球儀轉動的軸線架構上，再設計仿太陽日升日落的光線燈軌，展現太陽光圍繞運行轉動對於實體方塊與框架方塊產生的不同時間的光影差異。

羅耕甫表示，建築物與自然光影的互動是365天隨季節變化，在他這次設計模型中，創造每日光影，還計算季節光線角度差異對於建築物的光影變化，所以地球儀的實體方塊架構，必須模擬季節對於光線升起落下的差異而進行自動角度調整，更擬真的探索建築物四季的光影變化，這中間的「實與虛」也代表著華人社會中的「陽與陰」，還有光線對於建築風水的影響。

羅耕甫表示，這是把中華文化加上西方建築，還有華人世界對於光線風水的居家理念，做一次完美的演繹，這樣的設計概念也會在「京梧桐」豪宅建案裡充分展現。

尼斯 建案

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