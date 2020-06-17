如何將國旅補助發揮最大值？業者：善用離島加碼好康

安心旅遊國旅補助即將於7月上線，如何將補助發揮最大值呢？就是善用「離島加碼」的好康！

深度旅遊電商平台KKday表示，從5月開始站內搜尋關鍵字，澎湖連佔每周第一名，且目前離島行程反應熱烈供不應求，為響應澎湖花火節，KKday特別推出「安心旅遊四天三夜澎湖之旅4,999元起」，來回機票、飯店通通含在內，還有北環島之旅，親臨網美打卡聖地，平均一天只要1,000元出頭，此外，還加碼限定商品七九折優惠，每日不定期更新，讓想到澎湖離島享受水上樂趣的民眾，可以趁這波搶便宜，不用再悶在家待在自己的虛擬無人島。

而KKday也推出大倉嶼一日遊，除了不用煩惱一天的安排外，還能由專業領隊一起，帶你探索澎湖的湛藍療癒海景。大倉嶼位於澎湖內海，從馬公搭船僅需20分鐘，行程中可體驗餵食燕鷗、無人島浮潛、石墩抓魚或海釣，還可享受夏日沁涼的水上五合一，最貼心的是玩樂一整天後還提供休息室盥洗以及海鮮下午茶，超高CP值，非常適合帶著一家大小來趟豐富的親子同樂之旅。

有別於一般在船上欣賞海岸線景觀，透過獨木舟海上的視角，更能看盡澎湖島嶼的特殊地貌。小門嶼是澎湖地質最豐富的區域之一，有著壯闊海蝕崖、海蝕柱等景觀，尤其島上最著名的景點「鯨魚洞」，因外型近似鯨魚頭露出水面而得名。划著獨木舟環島，沐浴在夕陽晚霞波光淋漓下，享受海風吹拂的愜意感，還能留下許多網美照回憶。

今年澎湖政府首次與華特迪士尼合作，打造漫威主題的精彩煙火秀，利用煙火、科技與燈光結合的視覺效果令人期待！為不想提早至岸邊佔位的旅客，KKday推薦可以搭乘快艇，相對於在岸上欣賞，海上的遮蔽物較少，也沒有舞台的嘈雜，只需要在最接近煙火施放的時刻搭上快艇，即可直達最佳觀景區，靜靜的體驗一場五彩繽紛的視覺饗宴。

若是搭過船的旅人，也能嘗試近年最流行的SUP立槳夜划，用不一樣的角度欣賞花火。以獨家引進的夜光槳，開啟一趟夜晚海上的奇幻巡航，相比白天，夜晚的溫度更加宜人。在教練貼心的指導下，慢慢的划向最佳觀賞地點，煙火綻放的同時，更能感受到身歷其境的震撼，一年一會的限定花火節，今年不能出國的預算就花在這裡享受了。