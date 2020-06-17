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不敵新冠肺炎！ 周星馳抵押42億頂級豪宅周轉資金

端午連假想出遊 Expedia分享必去四大私房秘境

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
疫情過後國內旅遊需求增，Expedia 提供優惠邀請旅客探索台灣之美。　圖／Expedia提供
疫情過後國內旅遊需求增，Expedia 提供優惠邀請旅客探索台灣之美。　圖／Expedia提供

端午連假將至，為慶祝政府防疫解封後的首波連假，消費者們早已迫不及待想脫離日常工作、準備踏上期待已久的連假出遊。全球一站式線上旅遊業者Expedia分享全台四大私房秘境，讓旅客連假不怕人擠人，也能享受獨特的旅遊經驗，一起出遊舒展身心，共同實踐防疫新生活。

Expedia亞太區公關主管Lavinia Rajaram表示：「台灣旅遊業逐漸復甦，台灣遊客對國內旅行的信心也有所提高。Expedia致力於為旅客帶來最佳、最安全的旅遊體驗，同時推廣當地獨特景點，這些旅遊目的地不僅豐富旅客們的度假體驗，更有助於在後疫情時代為台灣當地旅遊業的復甦做出貢獻。台灣的沿海景點及山間林道都是理想的目的地，我們希望隨著長假的到來，旅客們可以利用Expedia提供的優惠，輕鬆探索令人驚嘆、風光明媚的台灣之美。」

不用出國也能一覽宛如中國三大千島湖之一「浙江千島湖」般的景致。位於翡翠水庫附近的塗潭千島湖是隱身於台北近郊的絕美秘境，碧綠的山巒、清澈的湖水，在山巒與湖水交錯之間展現湖光山色的自然美景，是想短暫逃離都會喧囂的好去處！

平時生活中面臨工作、課業等煩悶壓力，最適合趁著假期來趟登山健走輕旅行。台中大坑風景區曾獲選為台中十大熱門旅遊景點，共有12條登山步道供選擇，不論是想挑戰陡峭的山路、或喜歡悠閒的健走的旅客，都能享受大坑風景區的多樣自然風貌，沐浴在芬多精中舒展身心。

盛夏玩水消暑，第一個想到度假勝地墾丁。想去海邊又不想人擠人，秘境沙灘星砂灣是首選，不僅是IG上的隱藏景點，絕美景致更是許多人拍婚紗的指定地點，潔白的沙灘，碧綠、湛藍的漸層海水，夢幻唯美的畫面彷彿置身電影場景之中，最適合漫步在海灘邊，享受忘憂的放鬆時刻。

平時壟罩在城市的擁擠繁忙之下，是時候趁著連假到花東放慢腳步欣賞自然風光。花蓮絕美天空之鏡清澈的海景能夠映射出清楚的倒影，不出國也能拍出IG的熱門照片。腳踩湛藍的海水，走在一望無際的海岸邊，彷彿所有煩惱都被海浪沖刷掉。

連假 旅遊業 健走

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