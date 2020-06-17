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京梧桐挑戰國際建築競賽 羅耕甫：豪宅要從物化概念走出

經濟日報 / 記者陳美玲林政鋒／即時報導
台灣建築師羅耕甫(右四)不僅操刀設計京城建設位於高雄愛河旁第一排「京梧桐」豪宅案，更希望將豪宅從過去物化概念昇華成新生活設計，透過融入更多環保建材、節能、保溫裡面，創造與周遭環境沒有任何違和感的設計，傳遞新的豪宅概念。左四為京城建設總經理陳添進。記者陳美玲／攝影
台灣建築師羅耕甫(右四)不僅操刀設計京城建設位於高雄愛河旁第一排「京梧桐」豪宅案，更希望將豪宅從過去物化概念昇華成新生活設計，透過融入更多環保建材、節能、保溫裡面，創造與周遭環境沒有任何違和感的設計，傳遞新的豪宅概念。左四為京城建設總經理陳添進。記者陳美玲／攝影

京城建設高雄愛河旁第一排「京梧桐」豪宅案預計2020年第3季推出，全案總體規劃由國際獲獎120餘座的建築大師羅耕甫主導，以「TIME/SPACE/EXISTENCE時間/空間/存在」的永續建築設計理念規劃，獲得第17屆威尼斯建築雙年平行展ECC(歐洲文化中心)邀約，原本預定2020年5月23日到11月29日在義大利威尼斯展出建築設計概念，但因新冠肺炎疫情影響，該展出時間延後到2021年5月22日到11月21日。

羅耕甫表示，市場所謂的豪宅這件事情，他個人不喜歡，應該要分好的住宅跟不好的住宅，其中「好的住宅應該要跟大自然環境結合，從物化昇華成新生活設計」，應該融入更多環保建材、節能、保溫裡面，與周遭環境沒有任何違和感，這是身為設計師必須要努力的方向。

羅耕甫將受邀2021年8月前往威尼斯進行建築設計理念的發表演說與參加論壇；京城建設「京梧桐」建案融入了第17屆威尼斯建築雙年平行展「TIME/SPACE/EXISTENCE時間/空間/存在」的建築設計理念，未來也將由羅耕甫建築師送往參加國際建築獎項的評選。

京城建設董事長蔡天贊表示，對於建築師羅耕甫在環境永續性及建築總體規劃設計上相當認同，尤其京城建設的建築理念是「領創城市名宅，建築無限生活」，更樂意看到羅耕甫將「京梧桐」建案拿去參加國際建築競賽，讓高雄建案能揚名國際。

威尼斯建築雙年展素有「建築界奧斯卡」之稱，由歐洲文化中心(European Cultural Centre,簡稱ECC)舉辦第17屆威尼斯建築雙年展的官方平行展，受邀參展的國際知名獨立建築師包括2018年普立茲克建築獎印度建築師Balkrishna Doshi(巴克里希納•多西)、2019年普立茲克建築獎日本建築師磯崎新(Isozaki Arata)，還有獲得2016年簡‧德魯獎(Jane Drew Prize)的法國女性建築師Odile Decq(奧迪勒•德克)，以及丹麥建築師Bjarke Ingels(比亞克•英厄爾斯)、西班牙建築師Ricardo Bofill(里卡多•波菲爾•列維)及Snøhetta(斯諾赫塔建築事務所)等。

受邀參展的台灣建築師羅耕甫表示，「在ECC的參展中，我把建築設計概念拿到國際上，讓世界見證台灣人的建築實力。」

尼斯 建案

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