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國農牛乳生產商鬧雙胞 天守實業推新品牌天守極乳

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
天守實業今天宣布推出自有品牌「天守極乳」搶攻市場商機。業者提供
天守實業今天宣布推出自有品牌「天守極乳」搶攻市場商機。業者提供

「國農牛乳」生產商鬧雙胞，過去一直是「國農牛乳」生產商的天守實業今（17）日也召開記者會說明，決定自已推出「天守極乳」的產品，

大家對於天守實業很陌生，但對於「國農牛乳」就很熟悉，15年來「國農牛乳」皆是由天守實業製造，無論是巧克力、麥胚芽、果汁，亦或是草莓等其他口味，而近期因為商標授權的原因，市面上出現了他廠製造的「國農牛乳」，造成消費者及天守實業極大的困擾。

天守實業今天也特別舉行記者會，說明整起事件，並且宣告推出的新品「天守極乳」。天守實業今天表示，過去是採取付商標使用權費用給金玉時公司的方式來生產及銷售，然而，因為股東內部糾紛，「國農牛乳」被雙重授權予其他公司製造，天守實業也非常的遺憾，決定自今天開始雙軌並進同時生產自有品牌產品。

天守實業指出，「國農」牛乳的商標在民國100年間輾轉登記在金玉時股份有限公司名下，並持續授權給天守實業繼續生產及銷售「「國農牛乳」，商標輾轉登記在金玉時股份有限公司名下之前或之後，天守實業都有取得授權生產及銷售「國農牛乳」。

民國108年的年中，金玉時股份有限公司股東間出現糾紛，甚至股東會還鬧雙胞，最後，在金玉時在另一派股東的主導下，將「國農」又再授權給另一間公司進行生產與銷售，也因此，市面上才會出現非天守實業製造的「國農」系列牛乳。天守實業雖對此雙重授權表達遺憾，無法介入其他公司間之內部糾紛，選擇推出自有品牌「天守極乳」搶攻市場商機。

依雙方所簽署的約約定，天守實業得繼續使用「國農」商標到民國118年止，天守實業繼續以高規格的標準製造「國農」系列之牛乳，並請所有經銷商及消費者認明「天守製造」之標誌。

天守實業今天也招開記者會說明，推出「天守極乳」的產品。業者提供
天守實業今天也招開記者會說明，推出「天守極乳」的產品。業者提供

商標 股東會

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