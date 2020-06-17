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高等法院駁回市場派上訴 大同：有助維護公司名譽

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
大同經營權之戰，股東會將在6月30日舉辦全面改選9席董事。 報系資料照片
大同經營權之戰，股東會將在6月30日舉辦全面改選9席董事。 報系資料照片

大同(2371)經營權爭奪戰逼近最後的攤牌時刻，股東會將在6月30日舉辦全面改選9席董事，大同公告表示，台灣高等法院發出民事裁定駁回上訴人之聲請，包括羅得投資等上訴人需負擔第二審訴訟費用；對這個裁定，大同強調，裁定有助於維護本公司名譽與其他多數股東權益。

大同公告指出，台灣高等法院在6月16日發出108年度上字第931號民事裁定，羅得投資等5法人與2自然人，於108年向台灣台北地方法院聲請就股東提案應列為股東會議案，不得以任何理由將其提案排除於股東會議案外，並禁止本公司再為任何異動，但於108年5月13日經台灣台北地方法院裁定駁回。

大同表示，根據裁定主文為上訴駁回；第二審訴訟費用由上訴人負擔；大同強調，感謝司法公正裁定，證明本公司董事會一向恪遵法令，也尊重股東正當合法的提案權。此裁定有助於維護本公司名譽與其他多數股東權益。

股東會 大同 台灣高等法院

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