打趴六都、助攻房市 台灣這城市人口磁吸力超強

內需產業成長有助於支撐房市，據中信房屋研展室統計結果顯示，全國「遷入/遷出比」最高前三名縣市分別是新竹縣1.3、桃園市1.16、新北市1.13。其中，新竹縣與桃園市同時是人口總數年增率，全國最高的前兩名，顯示該兩縣市都具備人口正向發展優勢條件，不過，僅有新竹縣還具備房價正成長的優勢，在人口與房價上表現同樣相當出色。

「遷入/遷出比」是以「遷入人數」除以「遷出人數」進行計算，亦即「遷入人口佔遷出人口的多少倍」，該數值可用以觀察人口流動所產生的效益，數值大於1，顯示遷入人口比遷出還來的多，也就是人口遷徙淨成長具有正向效益。

房仲業者表示，全台各縣市當中，新竹縣不但具有最佳的人口成長效益，同時房價也呈現正成長，顯示在人口成長的優勢下，當地房地產需求相對提升，房市因而有所支撐。

中信房屋根據第1季各縣市人口資料進行統計，以「遷入/遷出比」來衡量各縣市人口的現況，結果顯示新竹縣遷入人口是遷出人口的1.3倍，人口年增率也達1.3%，兩項指標均為全國第一。

中信房屋研展室副理張漢超分析，新竹縣因高科技產業，使得國內各方菁英人才紛紛湧向竹科，消費相關產業也隨之受惠，而竹科發揮的人口磁吸效應，讓各產業得以享有充沛的消費動能，房地產當然也同時受惠。

綜觀不動產價量變化，今年新竹縣1～4月累計交易量比起去年同期增加約14.13%，第1季平均房價也比去年同期成長12.1%，新竹縣首季平均單價到13.9萬元，新竹市也來到16.8萬元，顯示人口成長所帶來的效益，正給予房市強而有力的支撐。

張漢超指出，新竹縣之所以能隨著人口成長而同步受益，與房價水準較能被民眾接受有關。穩定的高所得與相對較划算的房價形成經濟學所謂的財富效果，民眾感覺財富水準得以負擔購屋成本，因而促進房地產的購買力，房地產交易因而活絡，價量因此而有支撐。