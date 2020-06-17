大同：高院駁回市場派上訴人聲請
大同(2371)公司表示，根據台灣高等法院16日發出民事裁定，駁回大同市場派上訴人之聲請，同時第二審訴訟費用由上訴人負擔。
大同指出，羅得投資等5法人與2自然人，於108年向台灣台北地方法院聲請就股東提案應列為股東會議案，不得以任何理由將其提案排除於股東會議案外，並禁止本公司再為任何異動，但於108年5月13日經台北地方法院裁定駁回。
大同表示，嗣後提起上訴，於16日台灣高等法院108年度上字第931號民事裁定駁回上訴，至於裁定理由則尚待收到法院裁定正本。
大同強調，本公司感謝司法公正裁定，證明本公司董事會一向恪遵法令，亦尊重股東正當合法的提案權。此裁定有助於維護本公司名譽與其他多數股東權益。
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