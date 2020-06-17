公平會准了 六公司東港-小琉球航線聯合排班延展案

公平會委員會今（17）日決議通過眾益輪船股份有限公司（下稱眾益公司）、飛馬輪船股份有限公司、東信輪船股份有限公司、競強輪船股份有限公司、觀光輪船股份有限公司及誠翔輪船股份有限公司等6家事業申請「東港（鹽浦）－小琉球航線」聯合排班、共同售票、同一票證等聯合行為延展許可案，依公平交易法第15條第1項但書第1款及第16條規定附加負擔予以許可，許可期限自109年7月2日至114年7月1日止，計5年。

公平會表示，眾益公司等事業曾於95年間申請「東港—小琉球航線」實施聯合排班、共同售票、同一票證等聯合行為許可，並分別於98年、101年及104年間申請延展許可。

公平會進一步表示，公平會104年6月25日公聯字第104004號許可決定書附加負擔許可，期限至109年7月1日止。因許可聯合行為的期限將於109年7月1日屆滿，故提出第4次聯合行為延展許可。公平會審議後認為，由於小琉球離島未設置機場，亦無連接台灣本島的實體道路，對外交通運輸全仰賴交通船接駁運輸，無其他運輸工具可資替代。

公平會表示，六家事業實施聯合排班、共同售票、同一票證後，可隨時互相支援及加開班次，有效管理航班、降低人事成本及提昇服務品質，對消費者而言有更多班次可供搭乘選擇，提高居民、旅客搭乘之便利性，增進消費者利益，有效增加各交通船的載客率，並有助於業者提高經營效率，將精簡的人事及場站費用成本用於換新設備，具有正面交通運輸效益。

公平會指出，另市場上亦有屏東縣琉球鄉公所持股的琉興有限公司，及民營業者泰富國際輪船股份有限公司可供選擇搭乘，尚無顯著限制競爭之虞，因此本聯合行為應有益整體經濟與公共利益，故准予許可延展期限。

不過，為確保整體經濟利益與公共利益，公平會亦依公平交易法第16條第1項規定附加以下負擔，包括：申請人等無正當理由不得拒絕其他事業加入或退出本聯合行為。申請人等不得透過本聯合行為許可，以契約、協議或其他方式之合意，共同決定「東港（鹽埔）—小琉球航線」船舶運輸服務之價格及其他交易條件。申請人等於本聯合行為許可期間，「東港—小琉球航線」每日固定航班不得低於16班；「鹽埔—小琉球航線」每日固定航班不得低於2班。