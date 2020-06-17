嘉裕董事會改選 嚴陳莉蓮親上火線出任董事長

裕隆集團執行長嚴陳莉蓮持續整頓集團事業，旗下紡織公司嘉裕（1417）今（17）日舉行股東常會，全面改選董事，嚴陳莉蓮親自站上火線，出任董事長，宣誓變革決心。

嘉裕今天舉行董事會改選，原董事長戚維功、總經理賴宗仁落馬，改由嚴陳莉蓮、陳伯鏞接替，兩人皆以台元紡織法人代表的身份進駐董事會，並於稍後舉行的新任董事會中，獲推舉為董事長及副董事長。此為裕隆嚴家成員多年後再度重返嘉裕董事會，嚴陳莉蓮親自站到第一線，宣誓變革決心的意味濃厚。

嚴陳莉蓮2018年底接班後，著手整頓裕隆集團各事業，她將集團旗下眾多轉投資事業，梳理劃分為汽車、金融、紡織、建設等四大塊，紡織事業為其中的重點之一，嚴陳莉蓮找來前中華電信財務長陳伯鏞，接任台元紡織總經理，負責紡織事業改造。

考量嘉裕營業規模與股本不成比例，嘉裕去年已啟動兩波減資計畫，第一波減資先將公司股本從原本38億元降到27億元，第二波再降到19億元左右，努力瘦身。

嘉裕目前主要業務以成衣銷售為主，除了自有品牌嘉裕西服外，還包含品牌代理，其中最有名就是義大利精品品牌ARMANI；另外還有不到兩成營收來自成衣製造，生產基地在大陸、越南、菲律賓等地。

嘉裕近幾年本業連年虧損，去年因為出售桃園龜山土地，獲得業外處分利益挹注，好不容易轉虧為盈，去年全年稅後純益3.17億元，換算每股純益1.18元，終結連五虧，昨天股東會通過每股配發現金股息0.5元。

展望未來，嘉裕主管表示現階段最重要就是如何讓老品牌轉身與活化，畢竟品牌與工藝的無形價值是嘉裕最重要的資產；另外公司也會持續活化資產，為資產創造更大效益。