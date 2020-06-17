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對後疫情國旅市場樂觀 Agoda分享三大觀光復甦要點

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
Agoda策略夥伴副總裁Damien Pfirsch。圖／Agoda提供
Agoda策略夥伴副總裁Damien Pfirsch。圖／Agoda提供

新冠肺炎疫情趨緩，世界各國逐步放寬旅遊限制，台灣更於6月7日宣布疫情解封。佔全球經濟10％的觀光旅遊業，是這次疫情的重創產業之一，但數位旅遊平台Agoda對國內觀光旅遊業的復甦感到樂觀，並指出科技創新、非接觸式服務和彈性預訂政策將是重振觀光的三大根基。

Agoda策略夥伴副總裁Damien Pfirsch表示：「Agoda 已在部分重要市場看到國旅復甦的跡象，並推出安心取消讓消費者彈性安排旅程。聯合國世界旅遊組織的調查也指出，預計2020年第4季到2021年初，各國的國內旅遊市場將會大幅改善且復甦速度快於國際旅遊，然而這漫長的市場重振過程需要政府、業者以及旅客共同努力。」

後疫情時代，該如何打造一個安心旅遊的環境呢？政府與旅宿業者可與線上旅遊平台合作帶來創新能量，除了提供透明化的安全衛生標準贏得旅客信心，也藉由平台宣傳吸引更多國內外旅客造訪及宣傳非主流的景點；Agoda調查顯示，50%的東南亞旅客認為透過行動裝置 check-in將成為未來十年旅館業的常態，後疫情時代人們更傾向非接觸式的服務流程，此類需求將大幅增加！此外，因應旅客對旅遊環境的不確定性高，飯店和航空公司推出更彈性的預訂選項，業者也能根據住宿需求和平台數據，檢視入住率並制定合理價格。

Agoda調查也發現，25%的旅客在未來十年希望選擇更環保的旅遊方式，疫情讓世界按下暫停鍵，讓旅客重新檢視自我與環境的互動，未來可能更重視永續發展或是選擇二線城市幫助在地觀光。後疫情時代來臨，面對人們殷切期盼出遊的心情，觀光旅遊業者勢必展現創新思維，善用科技整合資源，共同營造一個安心且永續的旅遊環境。

疫情 觀光 Agoda

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