星享道「食」尚新美食主義 饗瘦生酮聰明吃出健康

搶攻後疫情時代餐飲商機，台中星享道酒店即日起推出「食」尚新美食主義，這次以饗瘦生酮聰明吃為為主題，並與澄清醫院柏忕健康管理中心合作，在餐檯上設置生酮專區，推廣不一樣的飲食方法。

澄清醫院柏忕健康管理中心營養師余玫真表示，打造完美身材也可以大啖美食，只要依照比例適量享用餐檯上的美味，誰說美食無法健康吃；酒店另有規劃14天生酮餐盒，將自7月1日起開放訂購，在家也能輕鬆享用。

歐美流行的生酮飲食，主要是透過極低碳水化合物的飲食方式，提高脂肪攝取，讓身體產生較多酮體，進一步達到健康營養的效果。

為加強油脂及蛋白質，星享道酒店以料理的手法及食物本身油脂規劃了多道菜餚，其中首推西餐主廚蕭凱澤最經典的法國名菜「低溫48H油封鴨腿」。

主廚將鴨腿醃製後，再封存在油內，低溫烹調48小時外皮酥脆加上肉質酥軟，香氣十足，且含豐富油脂，是此次明星菜色。

另外，「古早味香豬腳」以傳統手法小火慢燉，油亮軟Q的香豬腳，熟悉的兒時滋味，是豐富的脂肪來源；還有生酮界的明星水果「酪梨」、「鮪魚酪梨莎莎」、「鮭魚酪梨和風」等，都是優質的脂肪來源。

炎炎夏日，清爽的「海鮮培根野菇沙拉」也大受好評，新鮮的蝦仁和鹹香的培根，以及滿滿新鮮脆口的蔬菜，搭配檸檬芥末沙拉醬，清爽可口。