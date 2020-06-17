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背水一戰！北京提升疫情應急響應級別至二級

星享道「食」尚新美食主義 饗瘦生酮聰明吃出健康

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
星饗道國際自助餐副主廚郭誌隆展示這次推出的生酮時尚饗宴及14天生酮餐盒。記者宋健生/攝影
星饗道國際自助餐副主廚郭誌隆展示這次推出的生酮時尚饗宴及14天生酮餐盒。記者宋健生/攝影

搶攻後疫情時代餐飲商機，台中星享道酒店即日起推出「食」尚新美食主義，這次以饗瘦生酮聰明吃為為主題，並與澄清醫院柏忕健康管理中心合作，在餐檯上設置生酮專區，推廣不一樣的飲食方法。

澄清醫院柏忕健康管理中心營養師余玫真表示，打造完美身材也可以大啖美食，只要依照比例適量享用餐檯上的美味，誰說美食無法健康吃；酒店另有規劃14天生酮餐盒，將自7月1日起開放訂購，在家也能輕鬆享用。

歐美流行的生酮飲食，主要是透過極低碳水化合物的飲食方式，提高脂肪攝取，讓身體產生較多酮體，進一步達到健康營養的效果。

為加強油脂及蛋白質，星享道酒店以料理的手法及食物本身油脂規劃了多道菜餚，其中首推西餐主廚蕭凱澤最經典的法國名菜「低溫48H油封鴨腿」。

主廚將鴨腿醃製後，再封存在油內，低溫烹調48小時外皮酥脆加上肉質酥軟，香氣十足，且含豐富油脂，是此次明星菜色。

另外，「古早味香豬腳」以傳統手法小火慢燉，油亮軟Q的香豬腳，熟悉的兒時滋味，是豐富的脂肪來源；還有生酮界的明星水果「酪梨」、「鮪魚酪梨莎莎」、「鮭魚酪梨和風」等，都是優質的脂肪來源。

炎炎夏日，清爽的「海鮮培根野菇沙拉」也大受好評，新鮮的蝦仁和鹹香的培根，以及滿滿新鮮脆口的蔬菜，搭配檸檬芥末沙拉醬，清爽可口。

喜愛日本料理的消費者，也千萬別錯過星饗道自助餐主廚陳慶安規劃的日式風味來搭配生酮飲食，包括「沖繩水雲醋」、「鳴門海帶芽蛋黃醋」，還有「鮪魚油散壽司」、「日本柳葉魚南蠻漬」等好吃的日式料理。

台中星享道酒店食尚新美食主義，這次以饗瘦生酮聰明吃為為主題，澄清醫院柏忕健康管理中心營養師余玫真(左)說，打造完美身材也可以大啖美食。記者宋健生/攝影
台中星享道酒店食尚新美食主義，這次以饗瘦生酮聰明吃為為主題，澄清醫院柏忕健康管理中心營養師余玫真(左)說，打造完美身材也可以大啖美食。記者宋健生/攝影

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