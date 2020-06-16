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不婚與晚婚者購屋 最愛高CP值餐飲公設

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
年輕人認為，若是回到社區，就有人提供熱騰騰的簡餐或輕食等餐飲服務更好。鄕林不動產研究室提供
年輕人認為，若是回到社區，就有人提供熱騰騰的簡餐或輕食等餐飲服務更好。鄕林不動產研究室提供

後防疫時代來臨，除了啟動解封後的新生活，宅經濟也持續發酵，帶動社區公設利用率跟著大增。鄉林不動產研究室調查指出，最近賞屋人潮快速回流，而對不婚族與晚婚者購屋而言，他們最愛的是高CP值的餐飲公設。

目前，首購市場與換屋市場成為兩大主流，房市開始「M型化」走向，28坪以下的兩房小宅，和48坪以上的大三、四房產品互有不同客群。

儘管市場需求變化，但未來兩年的後防疫新生活階段，建商推新案時，都會強化社區貼心服務與公設餐飲規劃，來符合購屋者在比較CP值時的設定條件。

鄉林不動產研究室表示，後防疫期旅遊回溫，賞屋人潮快速回流，各國量化寬鬆策及央行大幅降息的支撐下，不動產的高保值性能，持續吸引剛性需求族群進場。

而隨著家庭結構改變，不婚單身族及晚婚族，喜歡多位姊妹淘相約同住，生活彼此有照應，這群單身族躍上自住購屋市場的主力客群，建商最近推新案不僅重新配置房間數，更強化公共設施的多元性，精準行銷給主力客層。

據內政部統計資料，年輕人結婚年齡越來越晚，2019年台灣男生平均初婚年齡為32.5歲，女生為30.2歲，30歲以上大齡單身者比例越來越高，加上外漂就業情形普遍，獨居已不再是老人的代名詞。

另據統計，近10年來(2010-2019)全台房屋戶數由793.7萬戶成長為883.2萬戶，增加戶數達89.5萬戶；其中增幅最高即是單身人口居住的一人戶，累計增加66.9萬戶、占74.7%，呼應近年小宅熱銷的市況。

一人宅比重的提高，坪數及房數需求也明顯降低，2018年全台房屋移轉每戶平均樓地板面積33.1坪；2019年降為32.5坪。尤其以2019年第4季全台交易狀況，25坪以下小宅去年銷售約11.47萬戶，達總成交41.6%。

其中，雙北、桃園及台中等四都，25坪以下小宅交易占比都超過四成，而15至25坪共1.1萬件，占比28%，不僅成為六都的都會區獨有現象，且越往北越明顯！

鄉林不動產研究室說，都會區單身宅愈來愈普遍，除了講求居家有限坪數的坪效之外，其實對於長期一個人過日子的單身男女而言，在忙碌且高壓的工作之餘，最渴望是下班不用再到處覓外食，或自己回家動手煮料理。

若是回到社區，就有人提供熱騰騰的簡餐或輕食等餐飲服務更好。加上健身房、圖書室設備，讓他們吃過晚餐稍作休息之後，就可在社區內運動紓壓，或喝個茶飲充電，等同住在五星級飯店的休閒生活。

對此，建商近年來在打造小品豪宅產品時，對規劃社區機能及公共設施也開始講究起來。

領先市場，早一步設想到住戶需求，鄉林推出的豪宅社區早在20年前就主打飯店式管理，提供住戶管家等級服務，房子需要打掃可預約清潔管家，而社區更配置有餐廳和專屬廚師搭配物業管理，肚子餓了不需叫外送，就算有朋友來訪也沒問題。

鄉林集團董事長賴正鎰說，屋齡超過14年的「鄉林夏都」、「鄉林君悅」，一開始即以酒店式公寓作定位，除了商務與健身中心、SPA會館外，也規劃輕食咖啡餐廳及日本料理餐廳，因此吸引許多投資客買來租給外商白領階級。

經歷這一波肺炎疫情衝擊，許多台商及企業家都深深感受台灣是最安全的地方，因此重新作資產佈局及配置，越來越多台商與企業家紛紛加碼不動產投資及置產，他們對社區機能與設施完整性，也相對更加重視。

以「鄉林山海匯」的山匯集來說，坪數多是50至60坪，因此主力客層鎖定購買第二屋休閒宅的高端企業主。

因應企業主休閒度假用餐、宴客需求，山匯集110戶配置了二位廚師，供應鐵板燒、火鍋和簡餐，還有私家桌宴「手路菜」，不但緊緊抓住住戶們的胃，更方便住戶在社區宴會廳宴請親朋好友。

越來越多社區規劃配置廚師，不但緊緊抓住住戶們的胃，更方便住戶在社區宴請親朋好友。鄉林不動產研究室提供
越來越多社區規劃配置廚師，不但緊緊抓住住戶們的胃，更方便住戶在社區宴請親朋好友。鄉林不動產研究室提供
對不婚族與晚婚者購屋而言，他們最愛的是高CP值的餐飲公設。鄉林不動產研究室提供
對不婚族與晚婚者購屋而言，他們最愛的是高CP值的餐飲公設。鄉林不動產研究室提供

鄉林 建商

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