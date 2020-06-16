國光生自結4月虧損6400萬元 每股稅後虧損0.16元

國光生今(16)日公告自結4月虧損6400萬元，每股稅後虧損0.16元，主要是因例行性歲修影響，5月起將陸續恢復產能，迎接下半年的傳統旺季。

因例行性歲修結束後，產能已按生產計畫陸續開出，5月營收635萬元，月增26.64％，年成長7.61％；前五月營收3.78億元，年增308.18％。

國光生技表示，目前在新冠肺炎疫苗研發上的進度明確，預計最快7月進入第一期人體臨床試驗，同時也積極與國內藥政法規單位溝通，希望比照國際EUA緊急使用規範，加快數據審查時程。

另外，針對外界關心的新冠疫苗量產規劃，國光除了尋求生產合作夥伴外，已開始進行第二條無菌針劑充填線擴充計畫，預計2021年下半年開始啟用量產，未來不管是在流感疫苗市場供應，還是新冠疫苗量產需求，國光生的新產能都能充份供應。

法人分析，國光生目前無菌針劑充填線產能年產能是2,500萬劑(一條充填線)，但由於替換充填產品需停產一段時間進行產線清洗，故實際最大年產出量約為1,800萬劑。

國光生2019年已完成22億元的現金增資，其中7億元用來建置新的充填產線，估計明年建置完成後，將可逐年提高無菌充填產能。隨著產能提升，充填產品的排程將更有效率，最大實際產出量/產能的比率將可有效提升，在現有的客戶佈局規劃及全球對新冠疫苗的潛在需求下，新廠擴建完成的效益可急速顯現。