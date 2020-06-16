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疫後經貿重啟 貿協數位行銷服務列車開跑

經濟日報 / 記者黃文奇／即時報導
國貿局長陳正祺表示，政府已擬定紓困振興措施，協助廠商因應疫情帶來的衝擊與紓解資金週轉壓力，同時也為疫情緩和後產業復甦預做準備。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
國貿局長陳正祺表示，政府已擬定紓困振興措施，協助廠商因應疫情帶來的衝擊與紓解資金週轉壓力，同時也為疫情緩和後產業復甦預做準備。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

經濟部國際貿易局及外貿協會共同主辧的第1場「數位行銷振興出口」服務列車於今（16）日在台北國際會議中心開場，為使國內廠商瞭解後疫情時代重大施政措施，政府透過這次活動宣導政策，希望廠商善加利用並帶入數位科技行銷海外，提升出口動能，搶攻數位貿易商機。

國貿局長陳正祺表示，政府已擬定紓困振興措施，協助廠商因應疫情帶來的衝擊與紓解資金週轉壓力，同時也為疫情緩和後產業復甦預做準備。貿協秘書長葉明水感謝貿易局提供「受嚴重特殊傳染性肺炎影響之紓困振興方案」—強化數位貿易及電子商務措施，協助我國業者開拓商機。貿協在疫情期間也推出許多線上行銷作法，希望突破疫情限制，讓業者不用出國也可以爭取海外訂單，如線上「防疫國家館」建構一站式線上服務，全球商機不漏接；線上拓銷團及新產品發表會，攜手業者拓銷海外市場；小型機動拓銷團，貿協提供客製化服務；線上全球市場趨勢報告會，提供業者即時資訊，及宅經濟專區廣受國際買主歡迎。

國貿局亦於會中介紹政府優惠措施方案，包括力推即時紓困8大措施、調整機制擬定紓困振興之加強措施，如推動貿易金融及放寬參展補助，加強輔導業者數位轉型，運用數位科技推出各項線上推廣活動等，並結合外貿協會執行台灣最大B2B平台-台灣經貿網，提供廠商視需求選擇不同之政府紓困資源；數位貿易學苑則規劃涵蓋跨境電商、數位轉型等課程，協助廠商透過數位行銷突破疫情挑戰，政府亦委由輸出入銀行推出「義氣相挺2.0、出口安心貸方案」，補助出口保險行政費用：徵信費最高全免、保險費最高減免80%，補貼出口貸款利息最高減碼年利率0.3%，以減少廠商拓展海外市場風險。

為擴大該活動效益，以「數位貿易與行銷，創造無限商機」為題，邀請數位行銷專家、業界代表及電商業者共聚一堂，包括歐萊德國際國際代理事業處狄暹甯協理講授如何維持國際全通路成長、電子商務通路優化及線上市場開發策略。

日本最大電商平台台灣樂天市場李志興財務長帶來後疫情時代 - 宅經濟當道，快速掌握新消費商機，融合線上線下迎接新零售趨勢；華碩電腦李德信全球數位資深經理分享全球社群營銷實戰經驗，以及台灣麥肯傳播張志浩執行長介紹數位生態系統下，運用大數據資料整合行銷溝通的策略及效益分析。

現場也安排貿易局、工業局、商業司、中小企業處、輸出入銀行及貿協專家，提供面對面諮詢服務，廠商反映政府提供業者即時解決方案，使渠獲益良多，本次服務超過上百家廠商。

疫情 跨境電商 外貿協會

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