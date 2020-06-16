台驊控股董事長顏益財：今年獲利不容小覷

台驊控股（2636）事長顏益財今（16）日表示，全球的貨櫃業者都賠怕了的情況下，大量縮艙捍衛運價，貨櫃輪市場在近一周運大漲，高運價、搶艙位的榮景再現，台驊在這波搶艙位趕出貨的市場中，是最有競爭力的海、空貨運承攬業者，台驊今年的獲利不容小覷。

全球出現邊境管制，航空貨運需求大增，台驊航空貨運占營收比已經達5成，這樣的效益也會陸續顯現在第2季獲利上，台驊空運業績已突破歷史新高；現在空運需求還是很強勁，然而運價略為走低，台驊的另一個強項是海運貨運承攬，近期市場海運市場出現戲劇性的變化，隨著市場一櫃難求，台驊全球海空陸聯運的競爭力完全浮現。

顏益財進一步表示，這波海運市場的需求真的很強勁，由現貨市場的運價就可以看出來，這波需求非常強勁，這種市場現金水位需求量大，會出現沒有競爭力的貨運承攬者，被迫退出市場，貨運承攬業者因為要半個月結現金，有些小型還要拿現金搶艙位，運價大漲下的商機，不是人人可搶，台驊就是少數準備好搶攻市場商機的業者。

顏益財分析因為海運業不只是縮艙，還出現大砍航班，根據了解，北美5月到8月底會減少126個航次，於歐洲目前已經減少94個航次，而且業界也傳出，9月底還要再減75航次，這樣大的規模，是所有業界都沒有看過。

這波海運運價上漲，主要受惠於歐美疫情逐步解封後，對於民生必須品的需求量增加，對於海運的需求量急速湧出，然而三大海運聯盟的大量縮艙，導致市場一櫃難求，這也是近年來沒有見過的榮景，於海運市場預估U型反轉拐點自現在開始，海運後市價可望量齊揚，將逐月增長，讓台驊下半年業績展望不看淡。

隨著歐美疫情趨緩陸續解封，庫存回補及防疫物資訂單需求大幅增長，顏益財進一步表示，自2020年5月份起，海運訂艙已逐步復甦增長，台驊5月份海運營收也較今年4月及去年5月成長。

展望下半年，由於歐美各國於6月分開始區域型逐步解封，目前歐美經濟仍處於開始復甦階段，在沒有二次大規模疫情感染造成封城的前提下，預期第3季起，全球經濟復甦態勢將更為顯著，特別是今年9月分歐美學生才開始返校，今年開學前消費旺季(過去是第2季)將與年終歐美年節消費旺季重疊，海運後市價量齊揚，逐月增長，接力空運，將成為後疫情時代下半年主要成長動能。