快訊

又槓上！氣爆案馬系監委糾正高市府 蔡系不同意見反擊

獨居婦情緒不穩 中正紀念堂旁持刀丟路人釀1傷

台驊控股董事長顏益財：今年獲利不容小覷

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
台驊董事長顏益財。圖／聯合報系資料照
台驊董事長顏益財。圖／聯合報系資料照

台驊控股（2636）事長顏益財今（16）日表示，全球的貨櫃業者都賠怕了的情況下，大量縮艙捍衛運價，貨櫃輪市場在近一周運大漲，高運價、搶艙位的榮景再現，台驊在這波搶艙位趕出貨的市場中，是最有競爭力的海、空貨運承攬業者，台驊今年的獲利不容小覷。

全球出現邊境管制，航空貨運需求大增，台驊航空貨運占營收比已經達5成，這樣的效益也會陸續顯現在第2季獲利上，台驊空運業績已突破歷史新高；現在空運需求還是很強勁，然而運價略為走低，台驊的另一個強項是海運貨運承攬，近期市場海運市場出現戲劇性的變化，隨著市場一櫃難求，台驊全球海空陸聯運的競爭力完全浮現。

顏益財進一步表示，這波海運市場的需求真的很強勁，由現貨市場的運價就可以看出來，這波需求非常強勁，這種市場現金水位需求量大，會出現沒有競爭力的貨運承攬者，被迫退出市場，貨運承攬業者因為要半個月結現金，有些小型還要拿現金搶艙位，運價大漲下的商機，不是人人可搶，台驊就是少數準備好搶攻市場商機的業者。

顏益財分析因為海運業不只是縮艙，還出現大砍航班，根據了解，北美5月到8月底會減少126個航次，於歐洲目前已經減少94個航次，而且業界也傳出，9月底還要再減75航次，這樣大的規模，是所有業界都沒有看過。

這波海運運價上漲，主要受惠於歐美疫情逐步解封後，對於民生必須品的需求量增加，對於海運的需求量急速湧出，然而三大海運聯盟的大量縮艙，導致市場一櫃難求，這也是近年來沒有見過的榮景，於海運市場預估U型反轉拐點自現在開始，海運後市價可望量齊揚，將逐月增長，讓台驊下半年業績展望不看淡。

隨著歐美疫情趨緩陸續解封，庫存回補及防疫物資訂單需求大幅增長，顏益財進一步表示，自2020年5月份起，海運訂艙已逐步復甦增長，台驊5月份海運營收也較今年4月及去年5月成長。

展望下半年，由於歐美各國於6月分開始區域型逐步解封，目前歐美經濟仍處於開始復甦階段，在沒有二次大規模疫情感染造成封城的前提下，預期第3季起，全球經濟復甦態勢將更為顯著，特別是今年9月分歐美學生才開始返校，今年開學前消費旺季(過去是第2季)將與年終歐美年節消費旺季重疊，海運後市價量齊揚，逐月增長，接力空運，將成為後疫情時代下半年主要成長動能。

台驊 疫情 營收

延伸閱讀

新加坡19日第2階段解封 學者：可能7月大選

涉猥褻女童 新城控股前董座被起訴

美國之音轉推武漢解封新聞 成川普政府眼中釘

台驊：看好下半年展望 海運將為成長動能

相關新聞

正新變天 二姐夫陳榮華掌董事長大位

國內輪胎龍頭正新（2105）創辦人羅結去年辭世後，正新今（16）日股東會進行董事會改選，驚爆家族內閧。原董座羅才仁遭逼宮...

看好台灣自行車產業鏈優勢 德商博世亞太總部落腳台中

全球科技服務領導廠商德商博世集團（Bosch）今（16）日於台中舉行電動自行車系統（Bosch eBike System...

618年中慶即將登場 電商灑優惠啟動最後衝刺

電商618年中慶競爭白熱化！Yahoo奇摩電商祭優惠吸買氣，不僅狂灑千萬購物金及萬筆免運折扣碼，更祭出加碼回饋。創業家兄...

台達助陽光基金會 為燒燙傷病友打造健康節能復健環境

台達電子文教基金會於今（16）日宣布，為協助陽光基金會長期對抗疫情，並提供燒燙傷病友健康且舒適的復健環境，捐建陽光基金會...

獨家／全台最大輪胎廠正新 經營權恐變天

全球前十大輪胎廠，也是台灣第一大輪胎廠正新驚傳經營權恐變天，據傳今（16）日召開的股東會進行董監改選，董事票數罕見由現任...

徐旭東難得保守：面對疫情要認清新常態，東聯轉型特化

面對新冠肺炎疫情帶來的不確定性，徐旭東難得保守，他今天主持遠東集團旗下化工廠東聯（1710）股東會，表示新冠病毒很頑強、...

台達協助陽光基金會 導入新風系統及空氣品質方案

台達電子文教基金會於今（16）日宣布，為協助陽光基金會長期對抗疫情，並提供燒燙傷病友健康且舒適的復健環境，捐建陽光基金會...

疫情下閱讀風氣提升 富邦媒圖書買氣衝破2倍

今年上半年受疫情影響，提升整體閱讀風氣，富邦媒（8454）旗下momo購物網觀察，上半年momo網路書店銷售額、購買人數...

疫情衝擊下台灣生技業卻成大贏家 謝金河這麼說

新冠肺炎疫情重創全球經濟，最近北京傳出二度感染疑慮，財信傳媒董事長謝金河表示，這次疫情造成很多產業仆倒在地，台灣的生技產...

大同澄清 沒有債留台灣

大同將於6月30日召開股東會，全面改選九席董事，市場派邀請前立委黃國昌參選獨立董事，兩派除在委託書徵求卯足全力，言論攻防...

合一重磅新藥 解盲成功

中天生技集團總裁路孔明昨（15）日率合一生技經營團隊共同宣布，合一完成旗下糖尿病足慢傷口潰瘍（DFU）新藥ON101的三...

十年甘苦 路孔明一笑帶過

中天生技集團十年磨兩把劍，業界都在問，怎麼辦到的？生技新藥高風險、時間長，中天旗下的合一生技在短短三個月內陸續交出兩張「...

熱門新聞

獨家／全台最大輪胎廠正新 經營權恐變天

獨／紓困3.0觀光局初步方案 旅行社、導遊領隊每人1萬

畢業生賀禮到！上工滿3個月勞動部就幫你加薪2萬元

正新變天 二姐夫陳榮華掌董事長大位

國人瘋5G又破紀錄！元大硬5G ETF募集衝百億

超商預購紙本三倍券 可用電支、電票、信用卡付款

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。