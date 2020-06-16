碩辣椒自製手遊 揮軍日本市場

碩辣椒（6736）今（16）日宣布自製研發的3D美少女動作RPG手遊《新千姬大亂鬥》 將攜手日本傲世辣椒發行日版，定名為《戦国RENKAズーム!》，預計於2020年9月上市，積極搶進日本遊戲市場！

《戦国RENKAズーム!》為日本Techne授權IP，碩辣椒團隊開發，將原作2D卡牌戰鬥升級為3D美少女ARPG手遊，遊戲在台版《新千姬大亂鬥》既有基礎上，根據玩家遊戲反饋與總結營運經驗，碩辣椒在美術視覺、台詞語音、戰鬥打擊感、系統豐富性、新手引導及競爭體驗性等各面向，大幅優化提升遊戲內容，並加入全新玩法與故事劇情，打造貼近日本市場的完美遊戲。