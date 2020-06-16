強強聯手！裕隆電商「Wow！好站」與米其林聯手

後疫情時代，電商是未來逆勢看漲的熱門趨勢，裕隆集團電商「Wow!好站」宣布與輪胎領導品牌「米其林輪胎」合作，「Wow!好站米其林馳加旗艦館」將於6月正式上線，透過「Wow!好站」便利的O2O預約機制與集團價值鏈資源，結合台灣米其林五大系列近百款規格輪胎產品，以及全省75家馳加汽車服務中心，強強聯手，目標整合一條龍式的用車服務，讓民眾不用出門就能滿足汽車售後服務需求。

Wow!好站是裕隆集團旗下，整合線上電商與線下實體服務據點，提供車主一條龍式的完整服務，也藉此擴展新的市場。

為了迎戰接下來的年中慶與暑假出遊旺季，「Wow!好站」和台灣米其林兩大品牌特別選定於6月正式催生「Wow!好站米其林馳加旗艦館」上線。當月除享有全品項95折起的超值優惠，「Wow!好站」並加碼獨家贈送米其林寶寶玩偶、質感車用腰靠墊大放送，另外最高還享6期零利率、品牌獨家好禮，買4條輪胎再送米其林車用整理箱，展現十足誠意，讓消費者不僅能享受到便利友善的消費體驗，更能夠好康拿滿滿。

同時「Wow!好站米其林馳加旗艦館」特別追加指定商品單條省618元的期間限定優惠，預計在強強聯手的火力開催下，可望刺激廣大車迷進站消費，預估輪胎線上銷售業績可成長五成。