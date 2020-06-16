快訊

陳其邁已遞辭呈 周四參加最後一次行政院會

蕭美琴確認駐美組鐵三角 「直達天聽」本領獲美方認可

強強聯手！裕隆電商「Wow！好站」與米其林聯手

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導

後疫情時代，電商是未來逆勢看漲的熱門趨勢，裕隆集團電商「Wow!好站」宣布與輪胎領導品牌「米其林輪胎」合作，「Wow!好站米其林馳加旗艦館」將於6月正式上線，透過「Wow!好站」便利的O2O預約機制與集團價值鏈資源，結合台灣米其林五大系列近百款規格輪胎產品，以及全省75家馳加汽車服務中心，強強聯手，目標整合一條龍式的用車服務，讓民眾不用出門就能滿足汽車售後服務需求。

Wow!好站是裕隆集團旗下，整合線上電商與線下實體服務據點，提供車主一條龍式的完整服務，也藉此擴展新的市場。

為了迎戰接下來的年中慶與暑假出遊旺季，「Wow!好站」和台灣米其林兩大品牌特別選定於6月正式催生「Wow!好站米其林馳加旗艦館」上線。當月除享有全品項95折起的超值優惠，「Wow!好站」並加碼獨家贈送米其林寶寶玩偶、質感車用腰靠墊大放送，另外最高還享6期零利率、品牌獨家好禮，買4條輪胎再送米其林車用整理箱，展現十足誠意，讓消費者不僅能享受到便利友善的消費體驗，更能夠好康拿滿滿。

同時「Wow!好站米其林馳加旗艦館」特別追加指定商品單條省618元的期間限定優惠，預計在強強聯手的火力開催下，可望刺激廣大車迷進站消費，預估輪胎線上銷售業績可成長五成。

米其林 裕隆集團 電商

延伸閱讀

618年中慶即將登場 電商灑優惠啟動最後衝刺

疑觸敏感詞 超級瑪利歐創作家2在中國遭下架

就市論勢／電商、遊戲 可留意

商業興觀點／社群電商四類型

相關新聞

正新變天 二姐夫陳榮華掌董事長大位

國內輪胎龍頭正新（2105）創辦人羅結去年辭世後，正新今（16）日股東會進行董事會改選，驚爆家族內閧。原董座羅才仁遭逼宮...

看好台灣自行車產業鏈優勢 德商博世亞太總部落腳台中

全球科技服務領導廠商德商博世集團（Bosch）今（16）日於台中舉行電動自行車系統（Bosch eBike System...

618年中慶即將登場 電商灑優惠啟動最後衝刺

電商618年中慶競爭白熱化！Yahoo奇摩電商祭優惠吸買氣，不僅狂灑千萬購物金及萬筆免運折扣碼，更祭出加碼回饋。創業家兄...

台達助陽光基金會 為燒燙傷病友打造健康節能復健環境

台達電子文教基金會於今（16）日宣布，為協助陽光基金會長期對抗疫情，並提供燒燙傷病友健康且舒適的復健環境，捐建陽光基金會...

獨家／全台最大輪胎廠正新 經營權恐變天

全球前十大輪胎廠，也是台灣第一大輪胎廠正新驚傳經營權恐變天，據傳今（16）日召開的股東會進行董監改選，董事票數罕見由現任...

徐旭東難得保守：面對疫情要認清新常態，東聯轉型特化

面對新冠肺炎疫情帶來的不確定性，徐旭東難得保守，他今天主持遠東集團旗下化工廠東聯（1710）股東會，表示新冠病毒很頑強、...

台達協助陽光基金會 導入新風系統及空氣品質方案

台達電子文教基金會於今（16）日宣布，為協助陽光基金會長期對抗疫情，並提供燒燙傷病友健康且舒適的復健環境，捐建陽光基金會...

疫情下閱讀風氣提升 富邦媒圖書買氣衝破2倍

今年上半年受疫情影響，提升整體閱讀風氣，富邦媒（8454）旗下momo購物網觀察，上半年momo網路書店銷售額、購買人數...

疫情衝擊下台灣生技業卻成大贏家 謝金河這麼說

新冠肺炎疫情重創全球經濟，最近北京傳出二度感染疑慮，財信傳媒董事長謝金河表示，這次疫情造成很多產業仆倒在地，台灣的生技產...

大同澄清 沒有債留台灣

大同將於6月30日召開股東會，全面改選九席董事，市場派邀請前立委黃國昌參選獨立董事，兩派除在委託書徵求卯足全力，言論攻防...

合一重磅新藥 解盲成功

中天生技集團總裁路孔明昨（15）日率合一生技經營團隊共同宣布，合一完成旗下糖尿病足慢傷口潰瘍（DFU）新藥ON101的三...

十年甘苦 路孔明一笑帶過

中天生技集團十年磨兩把劍，業界都在問，怎麼辦到的？生技新藥高風險、時間長，中天旗下的合一生技在短短三個月內陸續交出兩張「...

熱門新聞

獨家／全台最大輪胎廠正新 經營權恐變天

獨／紓困3.0觀光局初步方案 旅行社、導遊領隊每人1萬

畢業生賀禮到！上工滿3個月勞動部就幫你加薪2萬元

正新變天 二姐夫陳榮華掌董事長大位

外資續匯入、新台幣連貶三天 長長下影線透露的秘密

超商預購紙本三倍券 可用電支、電票、信用卡付款

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。