快訊

輪胎龍頭正新變天！慘遭姐夫逼宮 羅才仁丟董事長大位

金與正的報復警告? 北韓炸毀「南北共同聯絡事務所」

正新變天 二姐夫陳榮華掌董事長大位

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導
圖為正新董事長羅才仁。圖／聯合報系資料照片
圖為正新董事長羅才仁。圖／聯合報系資料照片

國內輪胎龍頭正新（2105）創辦人羅結去年辭世後，正新今（16）日股東會進行董事會改選，驚爆家族內閧。原董座羅才仁遭逼宮，新任董事會通過由原本已退休的二姐夫陳榮華，回鍋登上董事長大位。

由於羅才仁為正新創辦人羅結欽點的接班人，而羅結去年才辭世，今天立刻傳出董事長寶座異動，引發外界關注。

羅才仁與兩位姐夫陳秀雄、陳榮華原本並列公司經營的「鐵三角」，公司重大事項由三人組成的決策小組共同決定。今天陳榮華與陳秀雄聯手，在董事會改選中擠下羅才仁。

據了解，身為國內輪胎龍頭的正新，這幾年面對大陸車市衰退的嚴重打擊，公司營運陷入低潮，雖然正新積極轉進「雙印」（印度、印尼）市場，但效益沒辦法那麼快顯現。加上今年初碰到新冠肺炎疫情攪局，以及印尼盾重貶造成嚴重匯損，正新今年第1季大虧19.88億元，創下公司上市以來首度單季虧損，成為羅才仁此次遭逼宮的導火線。

對此，正新新團隊說明，面對新的未來及挑戰，公司擬再強化最高經營階層的組織及陣容。除了注入年輕的新血之外，也借重有寶貴經驗的前輩，大家集思廣益，在共同目標、共同理念及文化下，充分合作再創高峰。期盼為公司客戶、員工、股東及社會提供更多的利益及福祉。

正新 羅才仁 股東會

延伸閱讀

正新經營權恐變天 股價收34.15元跌幅0.14%

獨家／全台最大輪胎廠正新 經營權恐變天

獲利回吐賣壓出籠 台股跌184點收11,535

空方氣焰高漲 台股盤中跌近200點失守五日均線

相關新聞

獨家／全台最大輪胎廠正新 經營權恐變天

全球前十大輪胎廠，也是台灣第一大輪胎廠正新驚傳經營權恐變天，據傳今（16）日召開的股東會進行董監改選，董事票數罕見由現任...

疫情衝擊下台灣生技業卻成大贏家 謝金河這麼說

新冠肺炎疫情重創全球經濟，最近北京傳出二度感染疑慮，財信傳媒董事長謝金河表示，這次疫情造成很多產業仆倒在地，台灣的生技產...

正新變天 二姐夫陳榮華掌董事長大位

國內輪胎龍頭正新（2105）創辦人羅結去年辭世後，正新今（16）日股東會進行董事會改選，驚爆家族內閧。原董座羅才仁遭逼宮...

台達助陽光基金會 為燒燙傷病友打造健康節能復健環境

台達電子文教基金會於今（16）日宣布，為協助陽光基金會長期對抗疫情，並提供燒燙傷病友健康且舒適的復健環境，捐建陽光基金會...

徐旭東難得保守：面對疫情要認清新常態，東聯轉型特化

面對新冠肺炎疫情帶來的不確定性，徐旭東難得保守，他今天主持遠東集團旗下化工廠東聯（1710）股東會，表示新冠病毒很頑強、...

台達協助陽光基金會 導入新風系統及空氣品質方案

台達電子文教基金會於今（16）日宣布，為協助陽光基金會長期對抗疫情，並提供燒燙傷病友健康且舒適的復健環境，捐建陽光基金會...

疫情下閱讀風氣提升 富邦媒圖書買氣衝破2倍

今年上半年受疫情影響，提升整體閱讀風氣，富邦媒（8454）旗下momo購物網觀察，上半年momo網路書店銷售額、購買人數...

大同澄清 沒有債留台灣

大同將於6月30日召開股東會，全面改選九席董事，市場派邀請前立委黃國昌參選獨立董事，兩派除在委託書徵求卯足全力，言論攻防...

合一重磅新藥 解盲成功

中天生技集團總裁路孔明昨（15）日率合一生技經營團隊共同宣布，合一完成旗下糖尿病足慢傷口潰瘍（DFU）新藥ON101的三...

十年甘苦 路孔明一笑帶過

中天生技集團十年磨兩把劍，業界都在問，怎麼辦到的？生技新藥高風險、時間長，中天旗下的合一生技在短短三個月內陸續交出兩張「...

合一新藥上市…要過三關

合一糖尿病足潰瘍新藥ON101解盲成功，挑戰才正要開始。該藥物要邁向上市銷售前，須從各國藥證申請、布局全球市場，到國際授...

策略經營／微風董事長廖鎮漢 新消費時代 細節是關鍵

微風在今年經歷裁員風波以及疫情衝擊，迎來後疫情時代，微風在百貨零售下一步是什麼？「調整體質，掌握細節是關鍵！」微風董事長...

熱門新聞

獨家／全台最大輪胎廠正新 經營權恐變天

獨／紓困3.0觀光局初步方案 旅行社、導遊領隊每人1萬

畢業生賀禮到！上工滿3個月勞動部就幫你加薪2萬元

外資續匯入、新台幣連貶三天 長長下影線透露的秘密

超商預購紙本三倍券 可用電支、電票、信用卡付款

藏富於民 台灣蟬聯全球第五大債權國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。