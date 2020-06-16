正新變天 二姐夫陳榮華掌董事長大位

國內輪胎龍頭正新（2105）創辦人羅結去年辭世後，正新今（16）日股東會進行董事會改選，驚爆家族內閧。原董座羅才仁遭逼宮，新任董事會通過由原本已退休的二姐夫陳榮華，回鍋登上董事長大位。

由於羅才仁為正新創辦人羅結欽點的接班人，而羅結去年才辭世，今天立刻傳出董事長寶座異動，引發外界關注。

羅才仁與兩位姐夫陳秀雄、陳榮華原本並列公司經營的「鐵三角」，公司重大事項由三人組成的決策小組共同決定。今天陳榮華與陳秀雄聯手，在董事會改選中擠下羅才仁。

據了解，身為國內輪胎龍頭的正新，這幾年面對大陸車市衰退的嚴重打擊，公司營運陷入低潮，雖然正新積極轉進「雙印」（印度、印尼）市場，但效益沒辦法那麼快顯現。加上今年初碰到新冠肺炎疫情攪局，以及印尼盾重貶造成嚴重匯損，正新今年第1季大虧19.88億元，創下公司上市以來首度單季虧損，成為羅才仁此次遭逼宮的導火線。

對此，正新新團隊說明，面對新的未來及挑戰，公司擬再強化最高經營階層的組織及陣容。除了注入年輕的新血之外，也借重有寶貴經驗的前輩，大家集思廣益，在共同目標、共同理念及文化下，充分合作再創高峰。期盼為公司客戶、員工、股東及社會提供更多的利益及福祉。