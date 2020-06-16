看好台灣自行車產業鏈優勢 德商博世亞太總部落腳台中

全球科技服務領導廠商德商博世集團（Bosch）今（16）日於台中舉行電動自行車系統（Bosch eBike Systems）亞太區總部開幕典禮，博世電動自行車系統亞太區副總裁暨總經理Mr. David Howard 表示，台灣在全球自行車業扮演了非常重要的角色，尤其台中具完備的自行車產業聚落，全球許多eBike皆在台灣進行組裝，因此Bosch希望更靠近自行車產業的客戶與合作夥伴，以提供更好的服務與教育訓練，同時促進產業升級。

今日的開幕典禮上，包括台灣博世執行董事顏恆文（Mr. Jan Hollmann）、博世電動自行車系統亞太區副總裁暨總經理及台灣重要自行車暨零配件製造業者均親自出席，經濟部投資業務處處長張銘斌、台中市政府經濟發展局副局長李逸安、德國駐台代表王子陶（Dr. Thomas Prinz）、德國經濟辦事處處長林百科（Axel Limberg）及歐洲商會執行長何飛逸（Freddie Höglund）等人也都應邀出席。

經濟部投資業務處處長張銘斌表示，美中貿易戰已使許多全球企業調整策略佈局，尤其近來美中衝突升溫，更加速廠商調整腳步。台灣擁有優質人才，產業實力堅實，並重視智慧財產權保護，在全球重塑產業鏈的時刻，台灣會是全球企業首選的創新合作夥伴。今日博世電動自行車系統亞太總部的啟用，相信未來在結合台灣自行車零配件廠、車架廠、組裝廠等供應鏈的製造優勢下，將可為產業帶來新契機。

Bosch eBike Systems過去10年於全球各地推廣電動自行車，目前在歐美、紐澳、日本等國家已是新興且受歡迎的交通工具，博世未來將以台灣為亞太區基地，拓展亞洲電動自行車市場。

至於博世集團則為物聯網領域的領導公司，提供聯網交通、智慧城市、工業聯網與智慧家庭等創新解決方案，1990年開始在台灣營運，目前在台有三個分公司以及三個研發中心，員工數約450人，提供的產品包含汽車原廠零件、汽車售後服務零件、傳動與控制系統、安防通訊系統、電動工具、家電產品以及微機電感測器等，2019年在台營收達新台幣200億元，成長26%。