快訊

輪胎龍頭正新變天！慘遭姐夫逼宮 羅才仁丟董事長大位

金與正的報復警告? 北韓炸毀「南北共同聯絡事務所」

看好台灣自行車產業鏈優勢 德商博世亞太總部落腳台中

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
看好台灣自行車產業鏈優勢，德商博世亞太區總部落腳台中。圖／經濟部提供
看好台灣自行車產業鏈優勢，德商博世亞太區總部落腳台中。圖／經濟部提供

全球科技服務領導廠商德商博世集團（Bosch）今（16）日於台中舉行電動自行車系統（Bosch eBike Systems）亞太區總部開幕典禮，博世電動自行車系統亞太區副總裁暨總經理Mr. David Howard 表示，台灣在全球自行車業扮演了非常重要的角色，尤其台中具完備的自行車產業聚落，全球許多eBike皆在台灣進行組裝，因此Bosch希望更靠近自行車產業的客戶與合作夥伴，以提供更好的服務與教育訓練，同時促進產業升級。

今日的開幕典禮上，包括台灣博世執行董事顏恆文（Mr. Jan Hollmann）、博世電動自行車系統亞太區副總裁暨總經理及台灣重要自行車暨零配件製造業者均親自出席，經濟部投資業務處處長張銘斌、台中市政府經濟發展局副局長李逸安、德國駐台代表王子陶（Dr. Thomas Prinz）、德國經濟辦事處處長林百科（Axel Limberg）及歐洲商會執行長何飛逸（Freddie Höglund）等人也都應邀出席。

經濟部投資業務處處長張銘斌表示，美中貿易戰已使許多全球企業調整策略佈局，尤其近來美中衝突升溫，更加速廠商調整腳步。台灣擁有優質人才，產業實力堅實，並重視智慧財產權保護，在全球重塑產業鏈的時刻，台灣會是全球企業首選的創新合作夥伴。今日博世電動自行車系統亞太總部的啟用，相信未來在結合台灣自行車零配件廠、車架廠、組裝廠等供應鏈的製造優勢下，將可為產業帶來新契機。

Bosch eBike Systems過去10年於全球各地推廣電動自行車，目前在歐美、紐澳、日本等國家已是新興且受歡迎的交通工具，博世未來將以台灣為亞太區基地，拓展亞洲電動自行車市場。

至於博世集團則為物聯網領域的領導公司，提供聯網交通、智慧城市、工業聯網與智慧家庭等創新解決方案，1990年開始在台灣營運，目前在台有三個分公司以及三個研發中心，員工數約450人，提供的產品包含汽車原廠零件、汽車售後服務零件、傳動與控制系統、安防通訊系統、電動工具、家電產品以及微機電感測器等，2019年在台營收達新台幣200億元，成長26%。

電動自行車 經濟部

延伸閱讀

台驊：看好下半年展望 海運將為成長動能

歐美疫情引發通勤憂慮 台灣自行車訂單劇增

這項產品在歐美出現恐慌性購買 台灣獲利深

潭雅神綠園道禁電動自行車 已罰56件

相關新聞

獨家／全台最大輪胎廠正新 經營權恐變天

全球前十大輪胎廠，也是台灣第一大輪胎廠正新驚傳經營權恐變天，據傳今（16）日召開的股東會進行董監改選，董事票數罕見由現任...

疫情衝擊下台灣生技業卻成大贏家 謝金河這麼說

新冠肺炎疫情重創全球經濟，最近北京傳出二度感染疑慮，財信傳媒董事長謝金河表示，這次疫情造成很多產業仆倒在地，台灣的生技產...

正新變天 二姐夫陳榮華掌董事長大位

國內輪胎龍頭正新（2105）創辦人羅結去年辭世後，正新今（16）日股東會進行董事會改選，驚爆家族內閧。原董座羅才仁遭逼宮...

台達助陽光基金會 為燒燙傷病友打造健康節能復健環境

台達電子文教基金會於今（16）日宣布，為協助陽光基金會長期對抗疫情，並提供燒燙傷病友健康且舒適的復健環境，捐建陽光基金會...

徐旭東難得保守：面對疫情要認清新常態，東聯轉型特化

面對新冠肺炎疫情帶來的不確定性，徐旭東難得保守，他今天主持遠東集團旗下化工廠東聯（1710）股東會，表示新冠病毒很頑強、...

台達協助陽光基金會 導入新風系統及空氣品質方案

台達電子文教基金會於今（16）日宣布，為協助陽光基金會長期對抗疫情，並提供燒燙傷病友健康且舒適的復健環境，捐建陽光基金會...

疫情下閱讀風氣提升 富邦媒圖書買氣衝破2倍

今年上半年受疫情影響，提升整體閱讀風氣，富邦媒（8454）旗下momo購物網觀察，上半年momo網路書店銷售額、購買人數...

大同澄清 沒有債留台灣

大同將於6月30日召開股東會，全面改選九席董事，市場派邀請前立委黃國昌參選獨立董事，兩派除在委託書徵求卯足全力，言論攻防...

合一重磅新藥 解盲成功

中天生技集團總裁路孔明昨（15）日率合一生技經營團隊共同宣布，合一完成旗下糖尿病足慢傷口潰瘍（DFU）新藥ON101的三...

十年甘苦 路孔明一笑帶過

中天生技集團十年磨兩把劍，業界都在問，怎麼辦到的？生技新藥高風險、時間長，中天旗下的合一生技在短短三個月內陸續交出兩張「...

合一新藥上市…要過三關

合一糖尿病足潰瘍新藥ON101解盲成功，挑戰才正要開始。該藥物要邁向上市銷售前，須從各國藥證申請、布局全球市場，到國際授...

策略經營／微風董事長廖鎮漢 新消費時代 細節是關鍵

微風在今年經歷裁員風波以及疫情衝擊，迎來後疫情時代，微風在百貨零售下一步是什麼？「調整體質，掌握細節是關鍵！」微風董事長...

熱門新聞

獨家／全台最大輪胎廠正新 經營權恐變天

獨／紓困3.0觀光局初步方案 旅行社、導遊領隊每人1萬

畢業生賀禮到！上工滿3個月勞動部就幫你加薪2萬元

外資續匯入、新台幣連貶三天 長長下影線透露的秘密

超商預購紙本三倍券 可用電支、電票、信用卡付款

藏富於民 台灣蟬聯全球第五大債權國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。