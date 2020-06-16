徐旭東難得保守：面對疫情要認清新常態，東聯轉型特化

面對新冠肺炎疫情帶來的不確定性，徐旭東難得保守，他今天主持遠東集團旗下化工廠東聯（1710）股東會，表示新冠病毒很頑強、太難預測，大家當然希望樂觀，也相信疫情一定可以控制住，只是時間問題。惟遠東集團旗下有多達247家公司，分屬不同產業，受到影響程度不同，必須認清這個新常態，去改進營運模式，生存下來。東聯接下來將加速轉型附加價值更高的特用化學品。

東聯過去最重要的主力產品就是EG，去年受到美中貿易戰影響，加上同業有不少新增產能開出，造成市場供過於求，去年東聯的EG事業呈現虧損狀態。

不過東聯前幾年開始轉型布局特化品，利用EG上游的衍生物EO（環氧乙烷），開拓EA（乙醇胺）、EC（碳酸乙烯酯）、EOD （環氧乙烷衍生物）等特用化學品市場，獲得不錯成績，東聯的特化品事業營收占比從前年的兩成大步拉高到去年的三成，獲利更是較前年倍增。東聯董事長徐旭東今天宣誓，東聯接下來要繼續加速轉型特化。

東聯總經理蔡錫津分析，這次的新冠疫情，讓東聯更加去重新思考在石化產業的定位，不能一直只是追求量或降低成本。因為疫情使得全球經濟成長放緩，產業供需也要重新平衡，東聯將繼續加速轉型特化，利用EO生產更多的產品，滿足不同客戶的不同需求，去年東聯已經將特化品部門進一步劃分成溶劑、日用、建材和精細化學品的四大團隊區塊，深入耕耘不同的利基應用領域。

展望今年，東聯預期重要原料乙烯未來幾年供給寬鬆、價格可望維持低檔，有利東聯EG事業的成本壓力減輕，今年EG事業表現會比去年好。至於特化品部分，因為不少客戶為外銷導向，年初有受到新冠疫情影響，但6月已經逐漸恢復，整體來看，今年東聯特化事業不論營收獲利，仍要比去年穩健成長。