台達協助陽光基金會 導入新風系統及空氣品質方案

台達電子文教基金會於今（16）日宣布，為協助陽光基金會長期對抗疫情，並提供燒燙傷病友健康且舒適的復健環境，捐建陽光基金會總會暨臺北重建中心與活力中心八德館等兩處高性能新風系統與UNO空氣品質監控解決方案。

因應疫情，重建中心必須在開冷氣的狀態下同時開窗保持空氣流通，而安裝台達新風系統後，毋須開窗便能引進新鮮空氣至室內。台達新風系統具備高效三重過濾網，可有效過濾霧霾PM2.5、PM10等有害成分，並降低室內二氧化碳濃度，讓室內空氣品質遠超標準；而直流變頻的全熱交換器也深具節能效益，夏季電價時預估可節省空調用電費用達30%。而為了協助更多燒燙傷病友，台達基金會將再捐贈20套PM2.5壁掛式全熱交換器予陽光基金會。

陽光基金會副董事長陳永隆表示，「熱」是傷友們最不舒適排行第一位，由於燒傷的皮膚沒有毛孔沒有辦法排汗，復健時又必須全程穿著壓力衣撫平疤痕，因此重建中心必須長期開啟空調。他說，之前因為遇到疫情的關係，為保持空氣流通，不得不邊開窗邊開冷氣，幸好這次獲得台達基金會的支持，才讓傷友們可以放心地回來重建中心復健，用電也不至於飆升。

台達基金會副董事長郭珊珊表示，六年前「高雄八一氣爆事故」發生時，台達當時曾協助陽光基金會迅速成立高雄重建中心，就近協助傷友的復健工作。此次疫情發生後，台達基金會觀察到陽光基金會總會的重建中心，為防疫的需求在開空調的同時，須同時開窗讓空氣流通，使得電費負擔更加沉重。

郭珊珊指出，台達兼具健康與節能的建築解決方案，能以智慧節能科技帶來更健康的新鮮空氣，正可舒緩陽光基金會所面臨的困境，也打造對傷友復健更有利的環境。

此次導入的台達設備，包括有吊隱式與壁掛式PM2.5直流變頻全熱交換器，在建築物換氣的同時進行溫、濕度的熱交換，可降低空調設備的負荷。並搭配高效三重過濾網，有效過濾霧霾有害成分PM2.5，淨化效果高達97%。

此外，台達亦提供UNO室內空氣品質監控解決方案，以UNOnext IAQ感測器搭配全熱交換器，不僅調整所需的基本換氣量，更幫助建築環境朝向國際WELL健康建築標準的要求邁進，讓室內空氣中的CO2、PM2.5、PM10等數值都受到良好控制，使傷友在復健時更安全、健康及舒適。