疫情下閱讀風氣提升 富邦媒圖書買氣衝破2倍

今年上半年受疫情影響，提升整體閱讀風氣，富邦媒（8454）旗下momo購物網觀察，上半年momo網路書店銷售額、購買人數皆較去年同期衝破兩倍成長。

momo今（16）日公布「2020上半年圖書熱銷排行榜」，綜觀數十萬本書單發現，今年因疫情民眾面對生活與工作的壓力，「自我提升」與「紓壓解放」兩大類書籍最受矚目，從文學類、心靈勵志、語言工具書、投資理財四大類別皆榜上有名，且熱銷榜上作家也個有來頭。

熱銷TOP1「祈念之樹」為東野圭吾全新代表作，且吸引台日攜手企劃，日本版已火速三刷，6月初再上慶功星光版。熱銷TOP2「原子習慣：細微改變帶來巨大成就的實證法則」，作者為詹姆斯克利爾，此書籍也到各界名人推薦，如理財與勵志暢銷作家艾爾文、知名作家溫美玉推薦。

十大熱銷榜中的必買清單，為投資理財類「跟著柴鼠學FQ 做自己的提款機」，以及近來非常火紅ETF理財術相關書籍「我畢業五年 用ETF賺到400萬」等為熱銷書籍。提升語言能力的必買清單則有工具書「旋元佑文法」、「New TOEIC多益新制黃金團隊5回全真試題＋詳解」。