台糖加油站好康超有感！除送50元現金再加送蝴蝶蘭苗

台糖加油站送好康！台糖加油站祭出「加油滿25公升現抵50元」現金回饋活動外，6月18日起再推防疫生活新美學，加滿25公升除有現金折抵外，將再加碼贈送台糖蝴蝶蘭苗，限量20萬株，送完為止，讓民眾大省荷包之餘，還能怡情養性，紓解防疫壓力。

台糖油品事業部執行長徐繼聖表示，台糖加油站數次舉辦「加油送蘭苗」活動，廣獲顧客好評，第一年贈送蘭苗甚至登上臉書「爆料公社」社團，引爆網友熱烈討論：「原來加油站送衛生紙、礦泉水不流行了！加油收到盆栽好驚喜。」更有老顧客花友在「台糖加油站」臉書粉絲團歡喜分享自家後院年年盛開的台糖蝴蝶蘭，盼望台糖能再舉辦類似活動。

這次台糖加油站不僅加入紓困國家隊，為6月底前來台糖加油滿25公升的民眾省下50元，18日起更加碼贈送1株蝴蝶蘭苗，紓困兼紓壓，幫助民眾找回生活品質，用一株幽蘭置於室內點綴馨香，或種植戶外溢散芬芳。

台糖擁有自己的蘭花研究基地、育種和繁殖中心，每年生產數百萬株高品質的蝴蝶蘭苗，其中約九成外銷到日本、加拿大、美國和歐洲等國，優秀的Taisuco蝴蝶蘭品種在國際間頗負盛名。

此外，台糖也分享，蝴蝶蘭的栽培訣竅在於「光線」、「水分」、「溫度」、及「濕度」的管控，包含將蘭苗盆放置在陰涼處，並於上午光照時澆水，切勿噴濕葉片。此外蝴蝶蘭適合生長的溫度為20度至30度左右，也不要放在濕度過高的地方，如此便能養出健康又漂亮的蝴蝶蘭。