快訊

4天79人確診！北京宣布全市防疫進入「戰時狀態」

李啟賢正式接掌華南永昌證董座 新人事名單一次看

永彰機電換董事長 顏明宏接任

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導

永彰機電(4523)15日宣布，公司11日舉行股東會，完成新一波董監事改選，原任董事長鄭萬來因年屆70歲，考量公司須因應全球化競爭浪潮注入年輕新血，早已表達不再續任，交棒給顏明宏以個人名義擔任永彰董事長。

顏明宏曾擔任外商瑞士銀行財富管理執行副總裁，上任後今日(15)即前往永彰位於桃園觀音廠視察並與工會座談了解公司營運。

顏明宏表示：維持正常營運，穩定軍心以及擬定營運改善計畫，盡快轉虧為盈為首要工作重點。

永彰12日發出重訊澄清媒體報導寶佳並未持股兩成股權。永彰是永大(1507)子公司，持股約20%，產品主要為汽車空調，以OEM市場為主，出貨給國內車廠裕隆(2201)、中華車(2204)、供應福特國產汽車；車用電子主要客戶為裕隆集團，隨著國內車市在進口車大肆進軍，供應國內OEM市場為主的業者營運表現不佳。

裕隆集團 股東會

延伸閱讀

顏明宏接掌永彰 拚轉虧為盈

水利署無預警抽查 石門、永和山、石岡壩及曾文四水庫

東陽前5月營收68.36億元 年減23.59%

疫情衝擊 東陽5月營收年減逾4成

相關新聞

顏明宏接掌永彰 拚轉虧為盈

永彰機電(4523)原任董事長鄭萬來因年屆70歲，考量公司須因應全球化競爭浪潮注入年輕新血，早已表達不再續任，交棒給顏明...

共享汽機車熱 iRent與悠遊卡公司合作搶市

iRent會員透過悠遊付嗶乘車功能購買1,280定期票享7折優惠，訴求鼓勵民眾使用公共運具，與悠遊卡公司合作。

疫情掀電商搶購潮 網家執行長：20年來沒見過這種搶法

今年突然出現的新冠肺炎疫情，刺激消費者往電商靠攏，從口罩到Switch遊戲機，引爆一波波搶購熱潮，網路家庭（8044）執...

泰宗尿道炎新藥 進入臨床三期

泰宗生技（4169）今公告研發中反覆性泌尿道炎新藥U101，取得衛福部新藥申請(IND)獲准執⾏第三期樞紐性臨床試驗，將...

國際行情走升 豐興廢鋼、鋼筋盤價連2揚

國際廢鋼行情走高，豐興鋼鐵公告本週盤價，廢鋼、鋼筋價格連續2週上揚，每公噸均上漲新台幣300元。豐興鋼鐵指出，若國際原料...

初中大學兩次落榜 PCB董事長現在是蘋果環保趨前夥伴

中原大學將於6月20日將頒授理學名譽博士學位予臻鼎科技控股公司董事長沈慶芳，因為他以踐履篤實的企業家精神帶領臻鼎，成為全...

《精靈樂章》轉手遊新作將上市 傳奇下半年力拚回神

傳奇（4994）今（15）日舉行股東常會，今年無董事改選，會中通過去年財報及盈餘分配案。展望下半年，傳奇新作連發衝刺營運...

合一新藥ON101 解盲通過

合一今（15）日記者會說明糖尿病足慢性傷口潰瘍新藥ON101，公布三期試驗第二次期間分析結果，解盲通過。本項三期臨床試驗...

餐飲業闢新戰場 Yahoo超級商城餐飲新店數疫情後大增

疫情深化宅經濟，也推動品牌與實體店家積極加速數位轉型，帶動Yahoo奇摩超級商城新進駐店家數成長超過三倍。後疫情時代來臨...

文創新樣貌／畫作變卡牌 跟著畫家遊台灣

台北市立美術館禮品書店負責人林晋如表示，多數人來到美術館，不免覺得禮品店的東西曲高和寡，自從將台灣經典畫作設計成桌遊商品...

文創新樣貌／創新教具 玩出核心競爭力

「台灣的孩子在六歲學齡前可以玩得很任性，六歲以後有學校成績KPI，可以玩，但是有了父母師長的期待只能玩得很有目的性。」補...

文創新樣貌／桌遊扮媒介 跨界合作 拉近文化距離

「桌遊不只是好玩而已，還可以做很多幫助這個世界的事。」哿哿設計有限公司創辦人張倚奇從小玩桌遊長大，立志成為桌遊設計師，她...

熱門新聞

合一新藥ON101 解盲通過

華為破解美禁令 傳攜手三星

台積組「化工聯軍」 赴美設廠

台積電美國廠首批生力軍 個個有來頭

生技股飆漲 富邦蔡家兄弟帳面賺50億

央行周四開會 降息預期升高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。