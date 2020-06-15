北富銀主辦40億元淡江大橋聯貸案完成募集 今簽約

台北富邦銀行統籌主辦之40億元淡江大橋聯貸案完成募集並於今(15)日完成簽約。

北富銀今日表示，主辦工信工程股份有限公司新台幣40億元聯貸案完成募集並於今(15)日完成簽約，其他參貸銀行包括安泰銀行、合作金庫、上海銀行、京城銀行、土地銀行、第一銀行、台灣企銀及農業金庫。

本聯貸案將用以支應工信工程承攬之「淡江大橋及其連絡道路5K+000~7K+035新建工程」(以下稱「淡江大橋第三標工程」)所需之履約保證金保證、預付款還款保證及工程週轉金。

北富銀國際金融總督導執行副總陳恩光表示，工信工程為國內少數具備大型公共工程能力之營造廠商，為支應大型公共工程所需的金融授信額度，2003年起即多次委任北富銀籌組聯貸案，包括「台北捷運內湖線CB410區段標」、「桃園機場捷運CE02標」、「林口電廠更新計劃出水口導流堤、北防坡堤、卸煤碼頭、連絡橋及相關設施新建工程」及本次簽約之聯貸案所支應的淡江大橋工程，攜手為社會大眾的民生福祉和國家經濟發展提供支持。

淡江大橋第三標工程總價達新台幣124.93億元，主辦機關為交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處，全長2公里35公尺，橋塔高211 公尺(約70 層樓高)。淡江大橋以「寧靜的舞者」為主題設計，利用橋樑斜張鋼纜塑造出宛如舞者律動的意象，同時特別運用單塔不對稱斜張橋設計保留出一段無鋼纜橋面，讓民眾能盡情欣賞聞名遐邇的台灣八景之一「淡水夕照」，充分體現以人本為出發點與環境生態共存的永續理念。

工信工程董事長陳煌銘表示，淡江大橋為國際頂級建築大師札哈．哈蒂(Zaha Hadid)遺作，她被公認為當今最偉大的建築師之一，善於運用曲線結合科技、景觀與地景，設計出充滿流動性與未來感的創新建築，她所設計的廣州科劇院、倫敦水上運動中心、東京奧運新國立競技場和北京大興國際機場等，無一不是驚艷世界的地標鉅作。札哈．哈蒂對亞洲有份特殊的情感，亦在亞洲留下許多代表作，其中台中古根漢美術館雖然後來因故未能興建，但卻讓札哈．哈蒂以此設計案榮獲普立茲克建築獎，成為首位獲得此殊榮的女性建築師。淡江大橋是台灣首件、也是唯一一件札哈．哈蒂作品，藉由這座大橋，台灣終於牽起與這位建築大師之間的緣分，創造出嶄新的國際地標。

淡江大橋工程己於2020年4月16日在淡水河中打入第一支鋼管椿，象徵主橋段工程己正式施工，預計2024年完工，不僅可有效縮短淡水、八里間往來25分鐘之車程，也是全台首座輕軌、公路、自行車道共構的大橋，融合淡水河岸景觀、從橋上遠眺落日餘暉，將成為北台灣最美的新地標。

工信工程成立迄今超過70年，為國內歷史悠久之專業公共工程營造廠商，並多次榮獲國家建築金質獎及公共工程金質獎肯定，於道路、橋樑、隧道及捷運工程方面累積豐富經驗，近年承攬之公共工程，除了淡江大橋第三標工程外，尚有台九線蘇花公路谷風隧道及觀音隧道、林口電廠更新擴建計劃、桃園機場捷運系統建設計劃、台北捷運內湖線CB410區段標，歷年實績證明工信工程如期如質的執行能力，工程品質優良深獲各界肯定。