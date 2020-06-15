快訊

4天79人確診！北京宣布全市防疫進入「戰時狀態」

李啟賢正式接掌華南永昌證董座 新人事名單一次看

北富銀主辦40億元淡江大橋聯貸案完成募集 今簽約

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

台北富邦銀行統籌主辦之40億元淡江大橋聯貸案完成募集並於今(15)日完成簽約。

北富銀今日表示，主辦工信工程股份有限公司新台幣40億元聯貸案完成募集並於今(15)日完成簽約，其他參貸銀行包括安泰銀行、合作金庫、上海銀行、京城銀行、土地銀行、第一銀行、台灣企銀及農業金庫。

本聯貸案將用以支應工信工程承攬之「淡江大橋及其連絡道路5K+000~7K+035新建工程」(以下稱「淡江大橋第三標工程」)所需之履約保證金保證、預付款還款保證及工程週轉金。

北富銀國際金融總督導執行副總陳恩光表示，工信工程為國內少數具備大型公共工程能力之營造廠商，為支應大型公共工程所需的金融授信額度，2003年起即多次委任北富銀籌組聯貸案，包括「台北捷運內湖線CB410區段標」、「桃園機場捷運CE02標」、「林口電廠更新計劃出水口導流堤、北防坡堤、卸煤碼頭、連絡橋及相關設施新建工程」及本次簽約之聯貸案所支應的淡江大橋工程，攜手為社會大眾的民生福祉和國家經濟發展提供支持。

淡江大橋第三標工程總價達新台幣124.93億元，主辦機關為交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處，全長2公里35公尺，橋塔高211 公尺(約70 層樓高)。淡江大橋以「寧靜的舞者」為主題設計，利用橋樑斜張鋼纜塑造出宛如舞者律動的意象，同時特別運用單塔不對稱斜張橋設計保留出一段無鋼纜橋面，讓民眾能盡情欣賞聞名遐邇的台灣八景之一「淡水夕照」，充分體現以人本為出發點與環境生態共存的永續理念。

工信工程董事長陳煌銘表示，淡江大橋為國際頂級建築大師札哈．哈蒂(Zaha Hadid)遺作，她被公認為當今最偉大的建築師之一，善於運用曲線結合科技、景觀與地景，設計出充滿流動性與未來感的創新建築，她所設計的廣州科劇院、倫敦水上運動中心、東京奧運新國立競技場和北京大興國際機場等，無一不是驚艷世界的地標鉅作。札哈．哈蒂對亞洲有份特殊的情感，亦在亞洲留下許多代表作，其中台中古根漢美術館雖然後來因故未能興建，但卻讓札哈．哈蒂以此設計案榮獲普立茲克建築獎，成為首位獲得此殊榮的女性建築師。淡江大橋是台灣首件、也是唯一一件札哈．哈蒂作品，藉由這座大橋，台灣終於牽起與這位建築大師之間的緣分，創造出嶄新的國際地標。

淡江大橋工程己於2020年4月16日在淡水河中打入第一支鋼管椿，象徵主橋段工程己正式施工，預計2024年完工，不僅可有效縮短淡水、八里間往來25分鐘之車程，也是全台首座輕軌、公路、自行車道共構的大橋，融合淡水河岸景觀、從橋上遠眺落日餘暉，將成為北台灣最美的新地標。

工信工程成立迄今超過70年，為國內歷史悠久之專業公共工程營造廠商，並多次榮獲國家建築金質獎及公共工程金質獎肯定，於道路、橋樑、隧道及捷運工程方面累積豐富經驗，近年承攬之公共工程，除了淡江大橋第三標工程外，尚有台九線蘇花公路谷風隧道及觀音隧道、林口電廠更新擴建計劃、桃園機場捷運系統建設計劃、台北捷運內湖線CB410區段標，歷年實績證明工信工程如期如質的執行能力，工程品質優良深獲各界肯定。

淡江大橋 機場捷運

延伸閱讀

竹科常塞車為何新竹不蓋捷運？ 網分析關鍵：人口太少

南投議員關注鳥嘴潭 促縣府向中央爭取長期回饋

瞄準消費大爆發 這樣綁卡三倍券升級為四倍券

動工打造坪林消防分隊新廳舍 新北共有5消防分局興建中

相關新聞

顏明宏接掌永彰 拚轉虧為盈

永彰機電(4523)原任董事長鄭萬來因年屆70歲，考量公司須因應全球化競爭浪潮注入年輕新血，早已表達不再續任，交棒給顏明...

共享汽機車熱 iRent與悠遊卡公司合作搶市

iRent會員透過悠遊付嗶乘車功能購買1,280定期票享7折優惠，訴求鼓勵民眾使用公共運具，與悠遊卡公司合作。

疫情掀電商搶購潮 網家執行長：20年來沒見過這種搶法

今年突然出現的新冠肺炎疫情，刺激消費者往電商靠攏，從口罩到Switch遊戲機，引爆一波波搶購熱潮，網路家庭（8044）執...

泰宗尿道炎新藥 進入臨床三期

泰宗生技（4169）今公告研發中反覆性泌尿道炎新藥U101，取得衛福部新藥申請(IND)獲准執⾏第三期樞紐性臨床試驗，將...

國際行情走升 豐興廢鋼、鋼筋盤價連2揚

國際廢鋼行情走高，豐興鋼鐵公告本週盤價，廢鋼、鋼筋價格連續2週上揚，每公噸均上漲新台幣300元。豐興鋼鐵指出，若國際原料...

初中大學兩次落榜 PCB董事長現在是蘋果環保趨前夥伴

中原大學將於6月20日將頒授理學名譽博士學位予臻鼎科技控股公司董事長沈慶芳，因為他以踐履篤實的企業家精神帶領臻鼎，成為全...

《精靈樂章》轉手遊新作將上市 傳奇下半年力拚回神

傳奇（4994）今（15）日舉行股東常會，今年無董事改選，會中通過去年財報及盈餘分配案。展望下半年，傳奇新作連發衝刺營運...

合一新藥ON101 解盲通過

合一今（15）日記者會說明糖尿病足慢性傷口潰瘍新藥ON101，公布三期試驗第二次期間分析結果，解盲通過。本項三期臨床試驗...

餐飲業闢新戰場 Yahoo超級商城餐飲新店數疫情後大增

疫情深化宅經濟，也推動品牌與實體店家積極加速數位轉型，帶動Yahoo奇摩超級商城新進駐店家數成長超過三倍。後疫情時代來臨...

文創新樣貌／畫作變卡牌 跟著畫家遊台灣

台北市立美術館禮品書店負責人林晋如表示，多數人來到美術館，不免覺得禮品店的東西曲高和寡，自從將台灣經典畫作設計成桌遊商品...

文創新樣貌／創新教具 玩出核心競爭力

「台灣的孩子在六歲學齡前可以玩得很任性，六歲以後有學校成績KPI，可以玩，但是有了父母師長的期待只能玩得很有目的性。」補...

文創新樣貌／桌遊扮媒介 跨界合作 拉近文化距離

「桌遊不只是好玩而已，還可以做很多幫助這個世界的事。」哿哿設計有限公司創辦人張倚奇從小玩桌遊長大，立志成為桌遊設計師，她...

熱門新聞

合一新藥ON101 解盲通過

華為破解美禁令 傳攜手三星

台積組「化工聯軍」 赴美設廠

台積電美國廠首批生力軍 個個有來頭

生技股飆漲 富邦蔡家兄弟帳面賺50億

央行周四開會 降息預期升高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。