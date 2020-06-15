顏明宏接掌永彰 拚轉虧為盈

永彰機電(4523)原任董事長鄭萬來因年屆70歲，考量公司須因應全球化競爭浪潮注入年輕新血，早已表達不再續任，交棒給顏明宏以個人名義擔任永彰董事長。

顏明宏曾擔任外商瑞士銀行財富管理執行副總裁，15日就前往永彰位於桃園觀音廠視察並與工會座談了解公司營運，顏明宏表示，維持正常營運，穩定軍心以及擬定營運改善計畫，盡快轉虧為盈為首要工作重點。

永彰是永大(1507)子公司，持股約20%，產品主要為汽車空調，以OEM市場為主，出貨給國內車廠裕隆(2201)、中華車(2204)、供應福特國產汽車；車用電子主要客戶為裕隆集團，隨著國內車市在進口車大肆進軍，供應國內OEM市場為主的業者營運表現不佳。

永彰表示，於民國76年由永大創辦人許雲霞次子許作鈿創立擔任董事長，103年由鄭萬來接棒，曾是國內排名前1000大的績優廠商之一，只是隨著大環境挑戰，永彰在新一波董事會改組交棒，新任董座顏明宏能否發揮長才擦亮昔日招牌，備受外界關注。