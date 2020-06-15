機車戰火擴及電商 Gogoro進駐PChome

機車市場一片熱戰，實體通路打不夠，打到電子商務。電動機車大廠Gogoro今年前五月市占8.9%，落在10%以下，Gogoro看好消費者線上購物的實力，與PChome線上購物中心合作設置Gogoro品牌旗艦館，正式進軍電商通路「開電」，也是PChome首次有機車品牌旗艦館進駐，增加與消費者的多元接觸點。

今年機車市場局勢不同以往，燃油機車挾著七期環保車與ABS都有補助的相關優勢，拉近與電動機車的補助條件，前五月燃油機車的市占高達89.2%，這也讓Gogoro更積極尋求其他方式，刺激消費。

今年機車市場呈現燃油機車反攻的局面，電動機車明顯較以往衰退。Gogoro認為疫情期間消費者出門購物的意願降低，Gogoro的銷售又是屬於目的型購買，影響消費者購買。相對之下，燃油機車包括光陽KYMCO、三陽SYM等都有眾多的經銷商網絡，方便一般民眾到街頭巷尾買車，因此將銷售據點擴及電商通路。

Gogoro指出，PChome線上購物中心的Gogoro品牌旗艦館於2020年6月15日至2020年12月31日上線開賣，消費者只要在Gogoro品牌旗艦館中選擇擬購買的車款並全額結帳後，持發票至Gogoro任一門市成立訂單，即可完成後續流程，省時又便捷。為了慶祝Gogoro開館，凡於2020年6月15日至2020年7月31日期間購買指定車款，享獨家優惠折扣，即購車最高$8,000多元現金折扣。