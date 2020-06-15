疫情掀電商搶購潮 網家執行長：20年來沒見過這種搶法

今年突然出現的新冠肺炎疫情，刺激消費者往電商靠攏，從口罩到Switch遊戲機，引爆一波波搶購熱潮，網路家庭（8044）執行長蔡凱文今（15）日出席活動時直言，「20年來從未見過今年這樣的搶法！」他舉例，比如1月大家搶口罩，接著搶衛生紙，到今天都還在搶Switch跟口罩，去年雙11如果是1，現在看到是對比去年雙11三到四倍的流量。

有鑑於瘋狂搶購，對系統乘載量、出貨及物流都有大挑戰，網家今年著重提升「內功」。蔡凱文舉例，比如之前做自動化倉庫，今年會做智慧化倉儲，希望消費者每張訂單播送到任何一個倉庫出貨，都是最有效率的出貨，不用遠距離調貨，並進行在庫200萬種商品預先配置，測試在下單前就包好，期望節省時間。

蔡凱文表示，這段過程中挑戰多，幾十樣東西同時搶購，更讓人感到害怕，至今訂單量還是非常多，現在從接單、倉儲到銷售模式，會應用資料庫的歷史資料結合AI演算看如何應用，會不斷測試，並打破分類倉的概念變成綜合倉，將非3C跟3C的商品依照消費者需求擺放。

疫情帶動龐大流量，網家將此視為未來可能的日常，也因為看到幾個現象。蔡凱文指出，疫情到現在接觸報可能原來在線上活動的人，現在看起來並沒有離開，行動端業績已占七成，訂單數超過一半來自行動端，消費者輪廓已與過往不盡相同，之後溝通商品銷售的方式也會有所改變。

網家耕耘電商今年（2020）邁入第20個年頭，近年積極透過社群等行銷活動，瞄準年輕族群進攻，今天於台北市信義區首度打造「PChome線上購物20周年快閃店」，至6月30日期間，除了展出20年來歷久不衰的長青經典商品，並設有QR Code購物牆，發展營銷創新，串連線上、線下活動，持續升級互動娛樂式消費體驗。

蔡凱文表示，以前操作屬於封閉型操作，近年各種挑戰迎面而來，除了跟不同領域領先者合作，選品多挑選話題商品，行銷活動跟社群團隊工作方式也不斷調整，瞄準年輕族群進攻，「像加入PChome官方帳號發LINE貼圖，比較年輕，容易跟消費者互動，以前怎麼可能會發，推出兩周以來LINE官方帳號的粉絲數已增加100多萬人，這次做快閃店也是希望來的路過的人都能看到，在線下買得開心、玩得開心。」