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合一新藥ON101 解盲通過

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

合一今（15）日記者會說明糖尿病足慢性傷口潰瘍新藥ON101，公布三期試驗第二次期間分析結果，解盲通過。本項三期臨床試驗之主要療效指標依據。

合一今天完成ON101糖尿病慢性傷口潰瘍新藥多國多中心三期臨床試驗第二次期間分析，比較ON101新藥與Aquacel醫材兩者用於治療糖尿病足慢性傷口潰瘍及安全性，Aquacel為目前臨床上用於糖尿病足慢性傷口照護的醫材。

根據統計分析，在主要療效指標上，ON101新藥與對照組比較呈現顯著差異，安全性評估也具有良好的臨床耐受性，成功達成ON101新藥在糖尿病病族慢性傷口潰瘍治療上的臨床療效目標。

根據統計數字，ON101組62.2%受試者傷口完全癒合，對照組34.7%受試者傷口完全癒合，傷口完全癒合率差異27.5個百分點，達統計上顯著差異。

糖尿病 醫材

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