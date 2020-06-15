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餐飲業闢新戰場 Yahoo超級商城餐飲新店數疫情後大增
疫情深化宅經濟，也推動品牌與實體店家積極加速數位轉型，帶動Yahoo奇摩超級商城新進駐店家數成長超過三倍。後疫情時代來臨，加上剪刀即食經濟夯，推動餐飲業力拼新通路，日前，Yahoo宣布頂級海鮮餐廳「頂鮮」跨足網購市場，進駐Yahoo超級商城，開拓電商新疆土，將美食品牌從實體餐廳延伸至網路。
平台上熱門美食名店，主攻道地美味上海佳餚的紅豆食府則瞄準消費新主力，拼剪刀即食經濟，季業績逆勢突圍漲六成。而KKLife承襲30多年國際級專業食品加工經驗，價值轉型成立美食自有品牌，布局宅餐飲將觸角延伸走入零售與家庭，業績年成長翻倍。
瞄準後疫情時代，實體名店拼經濟，積極數位轉型開拓新通路、佈局電商市場的趨勢，Yahoo奇摩超級商城宣布「防疫振興優惠方案」加碼延長至9月30日，新進駐店家享兩年開店優惠價1萬8,800元，平均每天26元即可快速開啟電商生意。
Yahoo超級商城暨拍賣業務總經理林燕表示，「Yahoo奇摩超級商城平均客單價年成長近兩倍，其中以美妝、流行、3C、精品類別成長動能較強勁，新進駐店家數較疫情前成長超過三倍，類型則以餐飲美食為大宗，美食類開店數年成長近1.2倍。未來將持續引進重量級店家，積極整合線上線下資源、致力打造名店聚落；並藉由『媒體電商力』、『數據科技力』、『多元行銷力』及『貼心服務力』四大核心競爭力助攻店家業績，期許成為店家數位轉型的加速器！」
林燕進一步說明，「除挾平台媒體電商優勢，平台整合Yahoo奇摩旗下多元媒體與Yahoo TV資源，提供店家商店經營儀表板、CRM系統、多元行銷工具，如直覺簡單的後台系統與介面、便利的折價券設定工具、最愛店家功能、免運折扣碼等，更提供專業顧問團隊，免費輔導助攻店家佈局電商通路。」
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