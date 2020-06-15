文創新樣貌／創新教具 玩出核心競爭力

「台灣的孩子在六歲學齡前可以玩得很任性，六歲以後有學校成績KPI，可以玩，但是有了父母師長的期待只能玩得很有目的性。」補教界大咖卓越董事長陳明俊在補教業經營多年，從國高中一路向下扎根到小學，他認為「玩」的本質是大家都喜歡的，而桌遊則是素養教育的一項媒介，不只是讓孩子放膽去玩桌遊，更要大膽玩人生，才能找尋自己的目標。

陳明俊指出，市面上的桌遊百百種，從最早期的大富翁，到現在的心理牌卡，每一項遊戲設計的概念都不同，但無論是什麼樣的遊戲，共同點是桌遊通常要二人以上一起玩，規則、合作和競爭的決策都融入遊戲中，就算遊戲結束，玩家還會思考當時改變策略是不是有更好的結果，甚至如何發展長期的策略，也牽涉到基本數學計算和複雜邏輯思維活動，像是評估或然率、期望值…等，而這也是訓練孩子解決問題能力的一種方式。

他以卓越旗下的陳立小學堂為例，今年5月成立全台首間親子共學中心，學習的內容為整體素養的提升，結合數學邏輯訓練的桌遊也是其中之一推展課程，把數學活動設計為桌遊型態，其中國小版有72個主題活動，幼兒版有36個主題活動，未來會融合各種學科，讓孩子的生活就像一個大的遊樂場，跨領域、動手做、培養邏輯思維，玩出孩子競爭力。