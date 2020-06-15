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文創新樣貌／桌遊扮媒介 跨界合作 拉近文化距離

經濟日報 / 記者陳葦庭／台北報導
哿哿創辦人是一對姊妹花，他們透過設計桌遊將文化創作延伸到世界各地，打造具有 創意的新商機。圖左起為妹妹張倚奇、姊姊張思倚。 記者徐兆玄／攝影
哿哿創辦人是一對姊妹花，他們透過設計桌遊將文化創作延伸到世界各地，打造具有 創意的新商機。圖左起為妹妹張倚奇、姊姊張思倚。 記者徐兆玄／攝影

桌遊不只是好玩而已，還可以做很多幫助這個世界的事。」哿哿設計有限公司創辦人張倚奇從小玩桌遊長大，立志成為桌遊設計師，她從英國中央聖馬丁藝術與設計學院畢業後返台創業，以桌遊作品《咕啾咕啾》進軍美國最大連鎖書店Barnes&Noble，日本、香港、馬來西亞、美國、英國、澳洲、加拿大、紐西蘭都買得到，還獲選美國權威商業雜誌《富比士》亞洲30歲以下傑出青年（30 Under 30 Asia 2020）。

父母親是桌遊代理商，也曾經營補習班，將桌遊應用在教育中，張倚奇可說是從小就玩桌遊長大，赴英國留學的過程中受創新、設計沒有邊界的想法薰陶，加上在國外生活後發現，桌遊文化是融入在歐美人生活的一部分，就像人人家中都會有幾本書一樣自然，讓她開始思考，桌遊除了遊戲跟教具的性質，是不是還有更多的可能性？

她表示，自己研究所念的是工業設計，研究論文寫的是人文和心理學設計，當時學校教了很多調查、研究方法，她也將這些知識轉化為遊戲設計的一部分，期望突破人們對於桌遊既定印象。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

張倚奇在2015年回台創辦哿哿設計有限公司，和姊姊張思倚打造第一個桌遊作品《咕啾咕啾》，這款反應遊戲被她視為打破桌遊框架第一步。

她表示，《咕啾咕啾》的牌卡上繪有不同的水果小怪物，上面每個圖案都是姊姊大學就讀美術系時期，為了幫助311海嘯失去親人的兒童募款所畫的作品，不只可愛還對社會有正面影響力，而玩家需要在一瞬間辨識出不同的圖案並作出反應，有別於其他反應遊戲，這款遊戲需要辨識的圖片不只一個，因此玩家對參與遊戲的興奮感也會拉長，非常適合剛認識的人一起玩，炒熱氣氛，拉近人與人之間的距離，而這款遊戲被美國桌遊出版商Gamewright相中，成為該公司首個代理的亞洲桌遊，並在美國最大連鎖書店Barnes&Noble販售。

有了第一款桌遊的成功經驗，張倚奇又以「讓人短時間熟悉」為目標，她和公司的實習生以及姊姊張思倚一起開發出新的桌遊作品「Nice to Meet You」，她說明，這款桌遊有8張牌卡，上面的動物代表了不同的情緒跟元素，抽到牌卡的人可以透過不同的問題，說出自己對於牌卡的看法，就像每個人讀小說、看電影都有不同心得，而在遊戲開發的實驗過程中，也確實有很多人一開始抱持著「反正是在玩遊戲」，反倒暢所欲言，說出連自己都沒有想過的答案， 使人跟人之間更願意分享彼此。

在文化方面，她與郭雪湖基金會合作出版的《南街殷賑》桌遊，並在台北市立美術館販售，深受許多國外觀光客喜愛，她表示，南街殷賑是台灣本土藝術家郭雪湖最為人知的作品之一，這幅膠彩畫中的很多招牌跟店家至今都還在迪化街經營，而她透過田野調查的方式，拼湊出當時人們買賣貿易的方式，還有商品的類型，玩家可以透過不同牌卡進一步認識大稻埕，而不只是透過桌遊讓玩家有旅行的感覺，也能藉由外國觀光客將遊戲帶回自己的國家跟親朋好友分享，讓更多人有來台灣玩的動機。

「我是真的有理念要推廣！」談到今年獲選富比世亞洲30歲以下傑出青年，張倚奇笑說自己連續三年主動報名，前兩年都在最後一關被刷掉，幸好在29歲這一年成功獲選，被問到獲選原因，她說自己當初報名的初衷是希望可以透過這個獎項讓更多人知道「桌遊可以做的事情很多」，不只是個遊戲，更是一個媒介，也希望透過跨界合作的方式發掘新的可能性，讓世界變得更美好。

桌遊 英國

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