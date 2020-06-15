文創新樣貌／畫作變卡牌 跟著畫家遊台灣

台北市立美術館禮品書店負責人林晋如表示，多數人來到美術館，不免覺得禮品店的東西曲高和寡，自從將台灣經典畫作設計成桌遊商品後，接觸藝術的人愈來愈多，甚至還會有玩家詢問「只有這款嗎？」相信未來藝術跟桌遊能夠相輔相成，讓大眾體驗到藝術與遊戲融合後與眾不同的面向。

「大家說得出梵谷、畢卡索，但要舉出三個台灣經典畫家卻不容易。」林晋如從2013年開始經營北美館禮品書店，她說，過去店裡賣的商品都以畫冊、複製畫、明信片…為主，常有遊客走過，但因為覺對藝術品難親近、門檻高，因此買的人並不多，頂多就是買張明信片當作一種紀念，直到發現陳澄波基金會與張倚奇合作推出首款以台灣經典藝術家作品為主題的桌遊，讓她開始思考將經典藝術變成系列桌遊的可能性，後來也成功將台灣膠彩畫家郭雪湖的作品南街殷賑設計成桌遊在北美館禮品店中販售。

她指出，桌遊是一個媒介，讓人可以用比較輕鬆的方式接觸藝術，也可以透過這些作品，認識當時畫家筆下台灣的風貌，以郭雪湖南街殷賑這幅畫作為例，描繪的是90年前台北大稻埕的風貌，玩家就如同進到時光隧道一般，可以扮演當時的商賈，體驗當時的街景、茶、米文化和商業模式，對國外觀光客而言，也像是透過一場遊戲來認識台灣的歷史，可說是一種打破過去人們認為桌遊是娛樂或是教具的框架的新定位。

目前很多台灣經典畫家的作品都收藏在美術館的庫房中保存，大多數人沒有機會接觸到，林晋如說，台灣很多藝術家透過他們的筆記錄下台灣從北到南最美的樣子，像是大稻埕、圓山、觀音山、台南孔廟等都是常見的題材，而她也正積極向這些畫家的後代聯繫，希望能取得版權並發行系列桌遊，讓玩家未來有機會按圖索驥，跟著經典藝術家去旅行。